HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Deretan Negara Peserta Piala Dunia U-17 2023 yang Main di Jakarta International Stadium: Stadion Megah yang Dipuji Pelatih Brasil!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:40 WIB
Deretan Negara Peserta Piala Dunia U-17 2023 yang Main di Jakarta International Stadium: Stadion Megah yang Dipuji Pelatih Brasil!
JIS akan menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

DERETAN negara peserta Piala Dunia U-17 2023 yang main di Jakarta International Stadium (JIS) akan dibahas di sini. JIS mendapat pujian dari pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera digelar dalam beberapa hari lagi. Ada empat kota yang dipilih menjadi tuan rumah, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya.

Piala Dunia U-17 2023

Di Jakarta, JIS akan menjadi venue bertanding tim-tim papan atas dunia. Ada dua grup yang bermain di sini, yaitu Grup C dan E.

Grup C terdiri dari negara-negara kuat seperti Brasil dan Inggris. Dua tim lainnya di grup ini adalah Iran dan Kaledonia Baru.

Sedangkan di Grup E, Prancis bakal bersaing dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Burkina Faso. Menjelang turnamen, pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, mengutarakan rasa takjubnya melihat kemegahan JIS.

“Ini sangat gila,” kata Phelipe Leal sambil menggeleng-geleng kepalanya saat melihat kemegahan stadion di Indonesia.

Phelipe Leal mengaku belum pernah ke Indonesia dan belum sempat untuk mencari tahu stadion-stadion yang bakal menjadi venue Piala Dunia U-17 2023. Namun, dia dibuat takjub dengan kemegahan yang dimiliki oleh JIS dan keseriusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

JIS akan menjadi tuan rumah untuk laga-laga di fase grup pada tanggal 11 hingga 18 November 2023. Setelah itu, JIS akan dipakai untuk sejumlah laga di fase gugur pada babak 16 besar dan perempatfinal.

Halaman:
1 2
      
