HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bakal Beri Kejutan?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:26 WIB
Profil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bakal Beri Kejutan?
Profil Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
PROFIL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di artikel ini. Seperti yang diketahui, untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U-17 tampil di ajang sebesar Piala Dunia U-17.

Tentunya Timnas Indonesia U-17 tak ingin sekadar menjadi tim pelengkap saja, karena itulah tim asuhan Bima Sakti tersebut mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023.

Dimulai dari penyeleksian pemain dari berbagai daerah di Indonesia, lalu melaksanakan pemusatan latihan (TC) di Jerman, kemudian menyaring para pemain diaspora, dan mematangkan para pemain jebolan Timnas Indonesia U-16 saat juara Piala AFF U-16 2022.

Hasilnya, kini Bima Sakti sudah mengumumkan 21 nama yang bakal bertarung membela Garuda di Piala Dunia U-17 2023. Karena berstatus tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 pun mengawali perjuangan tersebut dari Grup A.

Timnas Indonesia U-17 tepatnya akan menantang Panama U-17, Maroko U-17 dan Ekuador U-17 di Grup A tersebut. Untuk bisa lolos dari fase grup, Timnas Indonesia U-17 harus finis di peringkat dua besar.

Timnas Indonesia U-17

Lalu masih ada juga peluang dari peringkat ketiga terbaik untuk bisa lolos ke 16 besar. Hanya saja, cuma empat dari enam peringkat ketiga yang lolos ke 16 besar, jadi Timnas Indonesia U-17 harus berada di posisi empat ketiga terbaik.

Tentunya, harapan utama adalah Timnas Indonesia U-17 bisa lolos di posisi dua tim teratas di Grup A. Untuk itu, Bima Sakti sudah mempersiapkan pasukannya sebaik mungkin.

Perjalanan Lolos ke Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 sejatinya gagal saat menjalani kualifikasi Piala Dunia U-17 2023. Sebab Garuda Asia gugur di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Padahal untuk tim Asia yang ingin tampil di Piala Dunia U-17 2023, mereka harus lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023.

Kendati demikian, Peru yang awalnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 batal menggelar turnamen itu. Sebab FIFA menilai Peru tak siap menjadi tuan rumah pesta sepakbola kelompok umur tersebut.

Lalu pada 23 Juni 2023, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Karena menjadi tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 pun berhak berpartisipasi di Piala Dunia U-17 2023 usai mengambil slot Peru U-17.

