HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Pastikan VAR Digunakan di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |21:06 WIB
Exco PSSI Pastikan VAR Digunakan di Piala Dunia U-17 2023
Piala Dunia U-17 2023 yang akan bergulir di Indonesia dipastikan memakai VAR. (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, beri informasi baru soal penerapan video assistant referee (VAR) dalam gelaran Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan VAR akan diterapkan di ajang itu agar mencegah adanya keputusan wasit yang kontroversi.

Arya mengatakan VAR memang menjadi kebutuhan penting untuk Piala Dunia U-17 2023. Jadi, teknologi itu akan digunakan dan persiapan terus dimatangkan saat ini.

Arya Sinulingga

"Pakai (VAR) di empat stadion," ujar Arya di GBK Arena, Senin (6/11/2023).

Arya Sinulingga mengatakan penggunaan VAR akan diterapkan sejak laga perdana dan sampai akhir Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, semua laga Piala Dunia U-17 2023 akan kualitas.

"Iya (dari babak penyisihan)," jelas Arya.

Arya mengatakan wasit Indonesia hanya sebagai kecil yang dilibatkan dalam ajang itu. Pasalnya, FIFA telah memilih wasit-wasit, yakni 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 18 wasit VAR yang akan bertugas dalam ajang tersebut.

"Iya, dari Indonesia ada tiga. Itu sebagai pendukung. Ya, belajarlah (untuk penggunaan VAR)," tutur Arya.

