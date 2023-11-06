Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Beberkan Persiapan di Jakarta International Stadium Jelang Gelar Piala Dunia U-17 2023: Siap Pakai!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:32 WIB
Exco PSSI Beberkan Persiapan di Jakarta International Stadium Jelang Gelar Piala Dunia U-17 2023: Siap Pakai!
Jakarta International Stadium jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@jakinstadium)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, beberkan persiapan Jakarta International Stadium (JIS) jelang menggelar Piala Dunia U-17 2023. Dia memastikan JIS sudah siap digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, JIS turut menjadi venue Piala Dunia U-17 2023. Stadion itu akan menggelar laga-laga seru di Grup C dan E.

Arya Sinulingga

Grup C sendiri berisikan Timnas Brasil U-17, Iran, Inggris, dan Kaledonia Baru. Sementara Grup E, ada Timnas Prancis U-17, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Burkina Faso.

Arya mengatakan pembenahan rumput JIS sudah rampung. Jadi, dia pastikan stadion itu sudah sepenuhnya siap digunakan untuk laga Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023.

"Rumput sudah oke, sudah selesai. Tinggal pakai," kata Arya Sinulingga di GBK Arena, Senin (6/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645469/media-inggris-bikin-ulasan-jelek-soal-gol-rizky-ridho-membosankan-rgp.webp
Media Inggris Bikin Ulasan Jelek Soal Gol Rizky Ridho: Membosankan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Beri Kabar Buruk jelang SEA Games 2025, Alarm Merah Buat Garuda Muda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement