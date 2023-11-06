Exco PSSI Beberkan Persiapan di Jakarta International Stadium Jelang Gelar Piala Dunia U-17 2023: Siap Pakai!

Jakarta International Stadium jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@jakinstadium)

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, beberkan persiapan Jakarta International Stadium (JIS) jelang menggelar Piala Dunia U-17 2023. Dia memastikan JIS sudah siap digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, JIS turut menjadi venue Piala Dunia U-17 2023. Stadion itu akan menggelar laga-laga seru di Grup C dan E.

Grup C sendiri berisikan Timnas Brasil U-17, Iran, Inggris, dan Kaledonia Baru. Sementara Grup E, ada Timnas Prancis U-17, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Burkina Faso.

Arya mengatakan pembenahan rumput JIS sudah rampung. Jadi, dia pastikan stadion itu sudah sepenuhnya siap digunakan untuk laga Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023.

"Rumput sudah oke, sudah selesai. Tinggal pakai," kata Arya Sinulingga di GBK Arena, Senin (6/11/2023).