HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia Tenggara Rival Timnas Indonesia yang Dukung Israel, Nomor 1 Raja ASEAN!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:22 WIB
4 Negara Asia Tenggara Rival Timnas Indonesia yang Dukung Israel, Nomor 1 Raja ASEAN!
Berikut 4 negara Asia Tenggara rival Timnas Indonesia yang dukung Israel. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara Asia Tenggara rival Timnas Indonesia yang dukung Israel menarik diulas. Hal ini menyusul serangan brutal militer Israel ke Kota Gaza, Palestina, yang telah melenyapkan ribuan nyawa warga setempat sejak 7 Oktober 2023.

Rentetan rudal yang dilepaskan oleh militer zionis itu telah menghancurkan peradaban masyarakat Palestina, termasuk tidak bisa memainkan laga sepakbola internasional. Anehnya, FIFA selaku federasi sepakbola dunia tidak menjatuhkan hukum kepada Timnas Israel.

Berbeda dengan apa yang dilakukan kepada Timnas Rusia yang dilarang main di Piala Dunia 2022 ketika Ukraina diinvasi pada Februari 2022. Hal itu menunjukkan bahwa FIFA menerapkan standar ganda dan seakan cenderung memihak ke Israel.

Padahal, banyak negara yang mengutuk kebiadaban militer Israel. Namun, ada beberapa negara di Asia Tenggara sebagai rival Timnas Indonesia justru mendukung Israel dengan melakukan hubungan diplomatik. Siapa saja mereka?

Berikut 4 Negara Asia Tenggara Rival Timnas Indonesia yang Dukung Israel:

4. Filipina

Bendera Filipina

Sejarah mencatat, Filipina telah mengakui keberadaan Israel dengan menjalin hubungan diplomatik. Negara tetangga yang jadi rival Timnas Indonesia tersebut menandatangani perjanjian persahabatan dengan Israel sejak 26 Februari 1958.

Namun, kedua negara ini baru membuka kedutaan besar di negara masing-masing pada 1962. Dalam konflik Israel-Palestina, Filipina tidak memberikan suara alias abstain dalam pemungutan suara gencatan senjata di sidang umum PBB pada Oktober 2023.

3. Singapura

Bendera Singapura

Singapura juga memiliki hubungan yang sangat erat dan Istimewa dengan Israel. Kedua negara membangun hubungan diplomatik sejak Mei 1969. Israel memiliki sebuah kedutaan besar di Singapura, begitupun dengan Singapura memiliki kedutaan di Tel Aviv.

Kedua negara menjalani kerja sama keamanan jangka panjang, dengan adanya kerja sama di bidang industri persenjataan, pembangunan, teknologi, hingga pendidikan. Namun, dalam konflik Israel dengan Palestina, Singapura mendukung gencatan senjata dalam pemungutan suara di sidang umum PBB.

Halaman:
1 2
      
