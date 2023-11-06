Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Telah Koordinasi dengan FIFA, Erick Thohir Pastikan Bendera Palestina Boleh Dikibarkan di Stadion

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:25 WIB
Telah Koordinasi dengan FIFA, Erick Thohir Pastikan Bendera Palestina Boleh Dikibarkan di Stadion
Bendera Palestina berkibar di stadion. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bendera Palestina diperbolehkan dikibarkan di stadion dalam kompetisi di bawah naungan FIFA. Hal itu dipastikan Erick usai dirinya berkoordinasi dengan pihak Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).

Erick mengatakan bahwa FIFA tidak mempermasalahkan pengibaran bendera Palestina sebagai simbol dukungan pada kemanusiaan dan perlindungan HAM. Jadi, PSSI pun menegaskan tidak ada larangan apalagi sanksi terkait pengibaran bendera FIFA di stadion.

Erick Thohir. Foto: PSSI

"FIFA menghargai kebebasan berekspresi, apalagi pada perlindungan HAM dan kemanusiaan. Ini terutama dalam konteks pengibaran bendera Palestina. Jadi, PSSI dalam hal ini menegaskan tidak ada pelarangan apalagi sanksi," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut, Erick mengomentari isu yang berkembang bahwa Komite Disiplin menjatuhi sanksi kepada Persiraja Banda Aceh akibat berkibarnya bendera Palestina. Menurut Erick, hal itu adalah sebuah disinformasi yang disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Sebab, kata Erick, yang menjadi sorotan dalam kasus itu bukanlah bendera Palestina, melainkan soal suporter melakukan pitch invasion.

"Jadi, tegas yang terjadi di Persiraja bukan karena ada suporter mengibarkan bendera Palestina, tapi soal suporter yang melakukan pitch invasion yang hal itu tidak diperkenankan. Apalagi, kita sangat ketat menerapkan standar keamanan di lapangan usai peristiwa Kanjuruhan," ujar Erick.

Senada dengan Erick, Ketua Komite Hukum PSSI, Ahmad Riyadh, menegaskan pengibaran bendera Palestina bukanlah hal yang dilarang. Oleh karena itu, PSSI tidak memberi sanksi melainkan aspirasi.

Riyadh mempersilakan suporter untuk menyemarakkan solidaritasnya itu di bangku dan tribun stadion. Layaknya apa yang terjadi di sejumlah liga dunia yang mana suporter sepakbola membentangkan bendera dan spanduk dukungan pada nasib Palestina.

