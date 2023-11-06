Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saran Bima Sakti kepada Timnas Indonesia U-17 agar Tak Terbebani Tampil di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |14:14 WIB
Saran Bima Sakti kepada Timnas Indonesia U-17 agar Tak Terbebani Tampil di Piala Dunia U-17 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: PSSI)
A
A
A

SIDOARJO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti tahu betul para pemain mungkin merasa terbebani jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Selain karena itu menjadi kompetisi besar pertama mereka, status tuan rumah juga dirasa semakin membebani para pemain Garuda Asia.

Untuk itu, Bima Sakti pun menyarankan agar status tuan rumah Indonesia tersebut tak terlalu dipikirkan oleh para pemain. Ia hanya mau para pemain Timnas Indonesia U-17 fokus memberikan yang terbaik saat kompetisi dimulai.

Bima Sakti juga meminta Timnas Indonesia U-17 harus tampil maksimal dalam fase Grup A untuk menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Karena itu, dia minta dukungan suporter nanti akan menjadi motivasi bukan sebuah beban.

"Keinginan kami pemain bisa tampil lepas tanpa beban, ya walaupun kami sebagai tuan rumah," kata Bima Sakti dilansir dari laman PSSI, Senin (6/11/2023).

Timnas Indonesia U-17

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 dapat tampil pada Piala Dunia U-17 menjadi kesempatan yang sangat berharga. Jadi, timnya harus menunjukkan semua kemampuan yang dimiliki dalam ajang itu.

"Kami akan memberikan yang terbaik karena kita sama-sama memiliki cita-cita yang sama, ingin tampil maksimal di Piala Dunia U-17 ini sebagai tuan rumah dan juga sebagai peserta," katanya.

Halaman:
1 2
      
