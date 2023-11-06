Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Filipina Krisis Dukungan Suporter Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:41 WIB
Timnas Filipina Krisis Dukungan Suporter Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Sekjen PFF, Mikhail Torre (Foto: Philstar.com)
A
A
A

MANILLA – Timnas Filipina dilanda krisis dukungan suporter jelang menghadapi Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikarenakan minat masyarakat yang menurun pada olahraga sepakbola.

Ya, minat masyarakat Filipina terhadap sepak bola menurun dalam beberapa tahun terakhir. The Azkals -julukan Filipina- dilanda krisis dukungan suporter jelang menghadapi Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Filipina melakoni dua kali laga tandang pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Diawali dengan menjamu Vietnam pada 16 November, kemudian menghadapi Timnas Indonesia pada 21 November 2023 mendatang.

Jelang dua laga penting itu, Federasi Sepak Bola Filipina (PFF) tengah pusing tujuh keliling. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat Filipina terhadap sepak bola sangat rendah.

Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PFF, Mikhail Torre. Dia menyebut antusiasme masyarakat terhadap sepak bola amat menurun jika dibandingkan pada kurun waktu tahun 2010 higga 2014.

“Menurut pendapat saya, jumlah penontonnya tidak sama dengan apa yang kita lihat pada tahun 2010 sampai 2014 karena adanya campuran antara kesadaran dan hasil pertandingan,” kata Torre dilansir Philstar, Sabtu (4/11/2023).

“Dalam semua upaya kami untuk membangun permainan, saya pikir di pihak federasi, kami lupa memanfaatkan semangat para penggemar,” ujarnya menambahkan.

Dua kali laga kandang seharusnya menjadi keuntungan bagi Filipina dalam persaingan Grup F. Namun minimnya dukungan suporter membuat PFF harus memutar otak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Hasil Australian Open 2025: Apriyani/Fadia dan Putri KW Tembus 16 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement