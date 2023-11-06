Timnas Filipina Krisis Dukungan Suporter Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MANILLA – Timnas Filipina dilanda krisis dukungan suporter jelang menghadapi Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikarenakan minat masyarakat yang menurun pada olahraga sepakbola.

Ya, minat masyarakat Filipina terhadap sepak bola menurun dalam beberapa tahun terakhir. The Azkals -julukan Filipina- dilanda krisis dukungan suporter jelang menghadapi Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Filipina melakoni dua kali laga tandang pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Diawali dengan menjamu Vietnam pada 16 November, kemudian menghadapi Timnas Indonesia pada 21 November 2023 mendatang.

Jelang dua laga penting itu, Federasi Sepak Bola Filipina (PFF) tengah pusing tujuh keliling. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat Filipina terhadap sepak bola sangat rendah.

Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PFF, Mikhail Torre. Dia menyebut antusiasme masyarakat terhadap sepak bola amat menurun jika dibandingkan pada kurun waktu tahun 2010 higga 2014.

“Menurut pendapat saya, jumlah penontonnya tidak sama dengan apa yang kita lihat pada tahun 2010 sampai 2014 karena adanya campuran antara kesadaran dan hasil pertandingan,” kata Torre dilansir Philstar, Sabtu (4/11/2023).

“Dalam semua upaya kami untuk membangun permainan, saya pikir di pihak federasi, kami lupa memanfaatkan semangat para penggemar,” ujarnya menambahkan.

Dua kali laga kandang seharusnya menjadi keuntungan bagi Filipina dalam persaingan Grup F. Namun minimnya dukungan suporter membuat PFF harus memutar otak.