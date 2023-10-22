Timnas Filipina Mata-matai Timnas Indonesia lewat Pemain-Pemain di Liga 1!

BEKASI - Carli De Murga mengakui diminta untuk memata-matai kekuatan Timnas Indonesia lewat Liga 1 2023-2024. Bek Timnas Filipina itu bisa jadi akan diandalkan pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina memanfaatkan pemain mereka yang berkarier di Liga 1 untuk memata-matai kekuatan Indonesia. The Azkals menjadi salah satu lawan di putaran kedua, bersama dengan Timnas Irak dan Timnas Vietnam.

Laga Timnas Filipina vs Timnas Indonesia akan terjadi pada pertandingan kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 21 November 2023. De Murga amat optimistis menatap laga tersebut.

Selain akan tampil di kandang sendiri, De Murga menyebut banyaknya pemain Filipina yang bermain di Liga 1 dijadikan sebagai keuntungan. Bek Barito Putera itu mengaku akan terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia sepanjang pertandingan di Liga 1.

BACA JUGA: Striker RANS Nusantara Bicara Kekuatan Filipina Jelang Jumpa Timnas Indonesia

“Mereka punya skuad yang kuat, kami tahu, tapi kami memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, saya dan beberapa pemain lain bermain di liga Indonesia, kami tahu para pemainnya,” kata De Murga ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu 21 Oktober 2023.

“Jadi kami bisa membantu memberi laporan kami tentang pemain Indonesia (ke tim pelatih Filipina), tapi tentu saja mereka (Indonesia) punya skuad yang kuat,” imbuh pemain berusia 34 tahun itu.