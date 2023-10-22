Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Timnas Filipina Mata-matai Timnas Indonesia lewat Pemain-Pemain di Liga 1!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |03:25 WIB
Timnas Filipina Mata-matai Timnas Indonesia lewat Pemain-Pemain di Liga 1!
Timnas Filipina memata-matai Timnas Indonesia lewat Liga 1 (Foto: Instagram/@carliedemurga)
A
A
A

BEKASI - Carli De Murga mengakui diminta untuk memata-matai kekuatan Timnas Indonesia lewat Liga 1 2023-2024. Bek Timnas Filipina itu bisa jadi akan diandalkan pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina memanfaatkan pemain mereka yang berkarier di Liga 1 untuk memata-matai kekuatan Indonesia. The Azkals menjadi salah satu lawan di putaran kedua, bersama dengan Timnas Irak dan Timnas Vietnam.

Carlos De Murga bermain di Barito Putera (Foto: Instagram/@carliedemurga)

Laga Timnas Filipina vs Timnas Indonesia akan terjadi pada pertandingan kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 21 November 2023. De Murga amat optimistis menatap laga tersebut.

Selain akan tampil di kandang sendiri, De Murga menyebut banyaknya pemain Filipina yang bermain di Liga 1 dijadikan sebagai keuntungan. Bek Barito Putera itu mengaku akan terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia sepanjang pertandingan di Liga 1.

“Mereka punya skuad yang kuat, kami tahu, tapi kami memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, saya dan beberapa pemain lain bermain di liga Indonesia, kami tahu para pemainnya,” kata De Murga ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu 21 Oktober 2023.

“Jadi kami bisa membantu memberi laporan kami tentang pemain Indonesia (ke tim pelatih Filipina), tapi tentu saja mereka (Indonesia) punya skuad yang kuat,” imbuh pemain berusia 34 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639659/jonatan-christie-juara-hylo-open-2025-usai-sikat-magnus-johannesen-naa.webp
Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025 usai Sikat Magnus Johannesen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_2.jpg
Nova Arianto Minta Pemain Timnas U-17 Nikmati Laga Piala Dunia Tanpa Tekanan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement