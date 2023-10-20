Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Striker RANS Nusantara Bicara Kekuatan Filipina Jelang Jumpa Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:18 WIB
Striker RANS Nusantara Bicara Kekuatan Filipina Jelang Jumpa Timnas Indonesia
Striker Nusantara FC, Kenshiro Daniels, tebar ancaman kepada Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@kenshirodaniels)
A
A
A

SLEMAN - Pemain RANS Nusantara FC, Kenshiro Daniels, bicara soal kekuatan Timnas Filipina jelang pertemuan dengan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, The Azkals terus mengalami perkembangan.

Sebagaimana diketahui, Filipina adalah penantang Timnas Indonesia dalam Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain kedua negara itu, ada pula Timnas Irak dan Timnas Vietnam.

Kenshiro Daniels tampil di laga uji coba Timnas Filipina melawan Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@kenshirodaniels)

Daniels mengatakan, Filipina memang kalah dalam laga melawan Timnas Bahrain pada FIFA Matchday Oktober 2023. Akan tetapi, timnya tampil cukup baik terutama lini pertahanan yang solid.

"Pertandingan melawan Bahrain kemarin cukup berat karena kami sama-sama punya kemungkinan menang. Filipina punya kesempatan, mereka juga," ucap Daniels dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (20/10/2023).

"Tapi secara keseluruhan tim kami bermain bagus dan bertahan dengan baik," imbuh pemain berusia 28 tahun itu.

Lebih lanjut, Daniels mengatakan hasil akhir tidak sesuai harapan timnya. Akan tetapi, ia memastikan banyak poin penting yang bisa dipetik dari laga uji coba tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
