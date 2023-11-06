Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Datang, Tembok Pertahanan Timnas Indonesia Makin Kukuh dan Bikin Lawan Ketakutan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:19 WIB
Justin Hubner Datang, Tembok Pertahanan Timnas Indonesia Makin Kukuh dan Bikin Lawan Ketakutan
Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner datang, tembok pertahanan Timnas Indonesia makin kukuh dan bikin lawan ketakutan. Sebab hadirnya Hubner jelas akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda.

Baru-baru ini pencinta sepakbola Indonesia dihebohkan dengan kabar dari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Inggris, Justin Quincy Hubner. Dalam sebuah unggahan instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U-21 kembali dilanjutkan.

Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi dan akan diproyeksikan untuk Piala Dunia U-20 2023. Sayangnya batalnya ajang tersebut di Indonesia dan kendala lain membuat Hubner batal dinaturalisasi.

Setelah beberapa bulan berlalu, proses naturalisasi itu kembali dilanjutkan. Bahkan, Erick Thohir menyampaikan jika proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu persetujuan presiden dan mengambil sumpah kewarganegaraan.

Justin Hubner

“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu Keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia.” tulis Erick Thohir dalam unggahan instagramnya, Senin (6/10/2023).

Kedatangan Justin Hubner tentu menjadi tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Saat ini saja, Indonesia telah memiliki banyak pemain bertahan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama serta Elkan Baggott yang merupakan pemain keturunan.

Halaman:
1 2
      
