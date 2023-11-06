Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Dibikin Ketar-ketir Usai Justin Hubner Selangkah Lagi Bela Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |12:54 WIB
Media Vietnam Dibikin Ketar-ketir Usai Justin Hubner Selangkah Lagi Bela Timnas Indonesia
Justin Hubner segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, dibikin ketar-ketir usai Justin Hubner selangkah lagi bela Timnas Indonesia. Bahkan, Soha.vn sampai menyarankan pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, dan anak asuhnya agar mewaspadai sang kapten Wolverhampton Wanderers U-21 itu saat melawan Timnas Indonesia.

Justin Hubner telah melanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) yang kini dalam tahap akhir. Proses naturalisasi bek tengah 20 tahun itu tinggal menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai WNI.

Media Vietnam soal Justin Hubner

"Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir," tulis Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun Instagram-nya, @erickthohir, Jumat 3 November 2023.

Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada kepastian kapan proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu akan rampung. Yang jelas, Justin Hubner diharapkan mulai bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Rupanya, kabar Justin Hubner yang selangkah lagi bela Timnas Indonesia sampai ke publik Vietnam, salah satunya media kenamaan Negeri Naga Biru itu, yakni Soha.vn. Dalam sebuah artikelnya, Soha.vn menyebut bek yang berkarier di Liga Inggris U-21 itu disiapkan untuk melawan Timnas Vietnam.

“Indonesia merekrut pemain Liga Inggris untuk bermain melawan Vietnam, pelatih Thailand menyatakan ‘keras’ terhadap China,” tulis judul artikel Soha.vn, dikutip Senin (6/11/2023).

Halaman:
1 2
      
