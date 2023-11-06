Berstatus Juara Bertahan, Pelatih Ingatkan Timnas Brasil U-17 Jaga Mentalitas Jelang Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Timnas Brasil U-17 datang ke Piala Dunia U-17 2023 dengan status juara bertahan. Sang pelatih, Phelipe Leal, mengingatkan anak asuhnya untuk menjaga mentalitas menjelang tampil di turnamen itu.

Brasil U-17 melaju sebagai juara bertahan setelah memenangkannya pada edisi terakhir, Piala Dunia U-17 2019. Kala itu, Tim Samba berhasil mengalahkan Meksiko 2-1 di partai puncak.

Status juara bertahan tentu menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, Leal meminta timnya untuk tetap menjaga api semangat dan mentalitas menjelang berkompetisi di Indonesia.

“Ini adalah tim yang memiliki banyak keserbagunaan namun yang terpenting adalah mereka memiliki semangat yang besar terhadap apa yang mereka lakukan,” kata Leal dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Brasil (CBF), Senin (6/11/2023).

“Ini adalah tim yang memiliki ambisi besar untuk menang dan memiliki mentalitas seperti itu membawa Anda lebih dekat pada pencapaian kecil, kecil. gol-gol, yang menurut saya sangat penting dalam kompetisi yang sama pentingnya dengan Piala Dunia,” sambung pria asal Brasil itu.

Timnas Brasil U-17 sendiri akan tergabung dalam Grup C bersama dengan Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Mereka akan memainkan pertandingan pertama melawan Timnas Iran U-17 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu 11 November mendatang.