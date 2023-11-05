Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Brasil U-17 Tidak Kaget dengan Cuaca Panas di Indonesia Jelang Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |22:47 WIB
Timnas Brasil U-17 Tidak Kaget dengan Cuaca Panas di Indonesia Jelang Piala Dunia U-17 2023
Timnas Brasil U-17 tidak masalah dengan cuaca panas di Indonesia (Foto: CBF)
JAKARTA - Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal mengatakan, tidak masalah dengan cuaca panas di Indonesia selama Piala Dunia U-17 2023. Sebab, di Negeri Samba pun kondisi cuacanya tidak jauh berbeda.

Sebagaimana diketahui, Tim Samba tergabung di Grup C pada Piala Dunia U-17 2023 bersama dengan Timnas Inggris U-17, Timnas Iran U-17, dan Timnas Kaledonia Baru U-17. Laga Grup C akan berlaga di Jakarta International Stadium (Stadion JIS).

Timnas Brasil U-17

Leal mengatakan Brasil sudah terbiasa dengan cuaca panas sehingga tidak perlu adaptasi terlalu lama. Jadi, hal itu tidak berpengaruh seperti negara-negara lainnya yang belum terbiasa dengan cuaca panas.

"Sebagai orang Brasil kita tidak perlu khawatir dengan panas karena di Brasil juga negara tropis, cukup panas juga," kata Leal ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu 4 November 2023.

Pria berusia 36 tahun itu membeberkan, persiapan Timnas Brasil U-17 sudah berjalan cukup maksimal. Sebab, mereka bertekad mempertahankan titel juara yang diraih pada 2019.

