HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka Ungkap Bagaimana Keluarga Selalu Mengiringi Langkahnya

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |20:15 WIB
Bintang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka Ungkap Bagaimana Keluarga Selalu Mengiringi Langkahnya
Bintang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka punya deker bergambar keluarganya (Foto: PSSI)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka ungkap bagaimana keluarga selalu mengiringi langkahnya. Wonderkid Persis Solo itu mengaku memiliki deker dengan foto keluarganya, sebagai motivasi agar tampil di lapangan.

Menjelang Piala Dunia U-17 2023, Arkhan Kaka menyempatkan diri untuk berkisah kepada PSSI sebagaimana video yang diunggah di YouTube PSSI TV baru-baru ini. Sang penyerangm enunjukkan sepatu, kaus, baju polo hingga deker yang disediakan oleh apparel Timnas Indonesia.

Arkhan Kaka

Tak sampai di situ, tim pelatih rupanya juga membagian perlengkapan ibadah berupa sarung dan sajadah. Menurut Arkhan, para pemain Timnas Indonesia U-17 yang beragama muslim rutin menjalani salat berjamaah.

Selain perlengkapan ibadah, terdapat satu benda menarik lain yang diperlihatkan Arkhan, yakni deker bergambarkan foto keluarga. Arkhan mengatakan deker tersebut merupakan pemacu motivasi agar terus konsisten menampilkan performa terbaik.

“Skin deker ini adalah foto keluarga saya, biar saya ingat mereka untuk motivasi selama TC di sini, dan ada juga kata-kata dari Jawa,” kata Arkhan pada Youtube PSSI TV, Minggu (5/11/2023).

Ya, pada deker untuk kaki lainnya, terdapat tulisan berbahasa Jawa. Deker tersebut bertuliskan ‘Dongane Bapak dan Ibu’ yang berarti doa orang tuanya selalu menyertai aktivitas Arkhan sebagai pesepak bola.

Arkhan Kaka juga berkisah tentang jasa keluarganya. Sang Ibu selalu mengantar maupun menjemputnya berlatih semasa SSB, selagi sang Ayah merupakan sosok yang memperkenalkannya kepada sepak bola.

“Dulu ayah saya mengajak sepak bola, dan menginspirasi saya, saya dari kecil disuruh menjadi pemain sepak bola, Ayah paling berpengaruh dalam karier saya, Ibu juga mendukung untuk menjadi pemain sepak bola,” tutur Arkhan.

Telusuri berita bola lainnya
