Pemainnya Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Begini Reaksi Pelatih PSS Sleman!

SLEMAN – Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson, komentari kesuksesan salah satu pemain mudanya, yakni Achmad Zidan Arrosyid, yang berhasil menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Bertrand Crasson pun merasa ikut bangga bukan main.

Crasson pun memberi wejangan kepadaa Zidan. Dia meminta sang pemain tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebab, ini adalah kompetisi kelompok umur yang sangat bergengsi dan menjadi panggung para talenta muda unjuk gigi.

“Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia sangat penting karena karena dapat memperlihatkan talenta-talenta muda sepakbola Indonesia, termasuk Achmad Zidan Arrosyid pemain PSS Sleman U-18 di kancah internasional,” kata Crasson, dilansir dari situs resmi PSS Sleman, Minggu (5/11/2023).

Crasson menyebut tampilnya skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023 akan memberikan dampak yang positif. Dia menilai ajang ini akan membuat sepakbola Indonesia berkembang.

“Acara ini sangat berdampak penting bagi perkembangan sepakbola Indonesia pada umumnya dan PSS secara khusus,” imbuhnya.