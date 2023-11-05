Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemainnya Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Begini Reaksi Pelatih PSS Sleman!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:30 WIB
Pemainnya Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Begini Reaksi Pelatih PSS Sleman!
Achmad Zidan Arrosyid masuk skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN – Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson, komentari kesuksesan salah satu pemain mudanya, yakni Achmad Zidan Arrosyid, yang berhasil menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Bertrand Crasson pun merasa ikut bangga bukan main.

Crasson pun memberi wejangan kepadaa Zidan. Dia meminta sang pemain tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebab, ini adalah kompetisi kelompok umur yang sangat bergengsi dan menjadi panggung para talenta muda unjuk gigi.

Achmad Zidan Arrosyid. Foto: PSS Sleman

“Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia sangat penting karena karena dapat memperlihatkan talenta-talenta muda sepakbola Indonesia, termasuk Achmad Zidan Arrosyid pemain PSS Sleman U-18 di kancah internasional,” kata Crasson, dilansir dari situs resmi PSS Sleman, Minggu (5/11/2023).

Crasson menyebut tampilnya skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023 akan memberikan dampak yang positif. Dia menilai ajang ini akan membuat sepakbola Indonesia berkembang.

“Acara ini sangat berdampak penting bagi perkembangan sepakbola Indonesia pada umumnya dan PSS secara khusus,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645059/8-negara-yang-berjuang-lolos-piala-dunia-2026-lewat-jalur-playoff-txa.webp
8 Negara yang Berjuang Lolos Piala Dunia 2026 lewat Jalur Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/timnas_belanda.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Jerman dan Belanda Lolos Putaran Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement