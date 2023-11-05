Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Alami Peningkatan, Gelandang Persija Jakarta Yakin Siap Tempur di Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |05:39 WIB
Timnas Indonesia U-17 Alami Peningkatan, Gelandang Persija Jakarta Yakin Siap Tempur di Piala Dunia U-17 2023
Figo Dennis Saputrananto yakin Timnas Indonesia U-17 sudah siap tempur (Foto: Instagram/@figgode)
A
A
A

SURABAYA - Figo Dennis Saputrananto melihat skuad Timnas Indonesia U-17 mengalami peningkatan pesat jelang Piala Dunia U-17 2023 terlebih usai pemusatan latihan (TC) di Jerman. Gelandang Persija Jakarta itu yakin Garuda Asia siap tempur pada turnamen nanti.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 menjalani TC di Jerman selama kurang lebih enam pekan lamanya guna mematangkan persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023. Meski begitu, pelatih skuad Garuda Asia, Bima Sakti, terus memoles anak asuhnya untuk semakin siap menatap ajang tersebut.

Timnas Indonesia U-17

Bima sudah memilih 21 daftar pemain Timnas Indonesia U-17 yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Menariknya, Persija menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, yakni tiga pemain. Selain Figo, dua lainnya adalah Nabil Asyura, dan Jehan Pahlevi.

Figo yang sudah bergabung cukup lama bersama tim mengaku Timnas Indonesia U-17 mengalami banyak kemajuan. Apalagi, soliditas tim semakin kuat usai melakoni TC di Negeri Panser.

“Banyak kemajuan yang hadir di tim setelah dari Jerman (TC). Kami sudah lama bersama-sama dan menurut saya sudah cukup bagus,” ucap Figo, dilansir dari situs resmi Persija, Minggu (5/11/2023).

Pemain kelahiran 28 April 2006 itu siap untuk memberikan performa terbaiknya demi lambang garuda di dada. Figo menegaskan seluruh pemain akan tampil habis-habisan untuk meraih hasil manis di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645253/resmi-digelar-13-tim-ramaikan-turnamen-basket-mnc-sports-competition-rao.webp
Resmi Digelar, 13 Tim Ramaikan Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/turnamen_bola_basket_mnc_sports_competition_2025_b.jpg
13 Tim Panaskan Turnamen Basket HUT ke-36 MNC Group
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement