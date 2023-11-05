Timnas Indonesia U-17 Alami Peningkatan, Gelandang Persija Jakarta Yakin Siap Tempur di Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA - Figo Dennis Saputrananto melihat skuad Timnas Indonesia U-17 mengalami peningkatan pesat jelang Piala Dunia U-17 2023 terlebih usai pemusatan latihan (TC) di Jerman. Gelandang Persija Jakarta itu yakin Garuda Asia siap tempur pada turnamen nanti.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 menjalani TC di Jerman selama kurang lebih enam pekan lamanya guna mematangkan persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023. Meski begitu, pelatih skuad Garuda Asia, Bima Sakti, terus memoles anak asuhnya untuk semakin siap menatap ajang tersebut.

Bima sudah memilih 21 daftar pemain Timnas Indonesia U-17 yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Menariknya, Persija menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, yakni tiga pemain. Selain Figo, dua lainnya adalah Nabil Asyura, dan Jehan Pahlevi.

Figo yang sudah bergabung cukup lama bersama tim mengaku Timnas Indonesia U-17 mengalami banyak kemajuan. Apalagi, soliditas tim semakin kuat usai melakoni TC di Negeri Panser.

“Banyak kemajuan yang hadir di tim setelah dari Jerman (TC). Kami sudah lama bersama-sama dan menurut saya sudah cukup bagus,” ucap Figo, dilansir dari situs resmi Persija, Minggu (5/11/2023).

Pemain kelahiran 28 April 2006 itu siap untuk memberikan performa terbaiknya demi lambang garuda di dada. Figo menegaskan seluruh pemain akan tampil habis-habisan untuk meraih hasil manis di Piala Dunia U-17 2023.