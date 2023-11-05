Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Langsung Ditantang Ekuador U-17!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |05:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Langsung Ditantang Ekuador U-17!
Timnas Indonesia U-17 kala menjalani pemusatan latihan. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-17 akan langsung menghadapi lawan berat, yakni Ekuador U-17, pada Jumat 10 Oktober 2023.

Ya, ajang Piala Dunia U-17 2023 segera digelar. Tepatnya, turnamen itu akan berlangsung di Indonesia mulai 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-17

Ada 4 venue yang akan menggelar turnamen Piala Dunia U-17 2023, yakni Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Untuk Timnas Indonesia U-17 sendiri seluruh laga di fase grup akan dilakoni di Stadion Gelora Bung Tomo.

Pada babak penyisihan, Timnas Indonesia U-17 diketahui tergabung ke Grup A. Ada Ekuador, Panama, dan Maroko yang akan ditantang skuad asuhan Bima Sakti.

Duel melawna Ekuador pun akan jadi tantangan pertama bagi Timnas Indonesia U-17. Tak ayal, Timnas Indonesia U-17 perlu melakukan persiapan matang agar membuka perjalanan dengan apik.

Pasalnya, Ekuador U-17 bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Ada sederet pemain tangguh di skuad itu yang siap mengancam kans Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- melaju ke babak berikutnya.

Halaman:
1 2
      
