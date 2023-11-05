Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Asia yang Mendukung Israel, Bikin FIFA Enggan Hukum Israel?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:10 WIB
5 Negara Asia yang Mendukung Israel, Bikin FIFA Enggan Hukum Israel?
Berikut 5 negara yang dukung Israel. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 negara Asia yang mendukung Israel akan diulas Okezone. Apakah faktor ini turut membuat FIFA enggan hukum Israel?

Ya, Israel sedang dapat sorotan besar dari publik dunia, termasuk Indonesia, karena konflik yang sedang terjadi dengan Palestina. Banyak negara mengecam aksi Israel yang terus melancarkan serangan sehingga sudah menewaskan ribuan orang di Gaza.

Meski begitu, ada beberapa negara yang diketahi mendukung Israel. Akankah faktor ini juga yang turut membuat Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sampai saat ini belum menghukum Israel di dunia sepakbola?

Pasalnya, pada 2015, FIFA diketahui hampir memberi sanksi kepada Israel usai presiden Federasi Sepakbola Palestina, Jibril Rajoub, mengajukan protes karena tentara Israel melakukan intervensi kepada pesepakbola Palestina. Kala itu, tentara Israel diketahui membatasi aktivitas para pemain Palestina hingga klub-klub Palestina diatur harus bermain di wilayah mana oleh Israel.

Protes Jibril Rajoub pun dibahas dalam kongres FIFA yang diadakan di Zurich, Swiss, pada 29 Mei 2015. FIFA akhirnya melakukan voting untuk menentukan apakah Israel terkena hukuman atau tidak atas pelanggaran itu.

Namun, sebelum voting dilakukan, Jibril Rajoub tiba-tiba naik ke podium kongres. Ia mencabut tuntutan kepada Israel yang sebelumnya telah diajukan ke FIFA.

Dalam pengakuan Jibril Rajoub, ia mendapat bujukan dari puluhan federasi sepakbola dunia. Pasalnya, sejumlah presiden federasi itu tak mau Israel terkena sanksi FIFA. Apakah pernyataan Jibril Rajoub di atas yang membuat FIFA enggan memberikan hukuman kepada Israel sekarang-sekarang ini? Apalagi, sejumlah negara diketahui memberi dukungan ke Israel, termasuk dari Asia.

Lalu, siapa saja negara itu? Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 negara Asia yang mendukung Israel.

5. Vietnam

Vietnam. Foto: Reuters

Salah satu negara Asia yang mendukung Israel adalah Vietnam. Mereka mengakui kedaulatan Israel sebagai negara sejak 1993.

Vietnam pun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994. Kedua negara itu pun terlibat kerja sama dalam sejumlah aspek, mulai dari perdagangan, investasi, pertanian, sains, teknologi, dan pendidikan. Meski begitu, terkait konflik Israel-Palestina, Vietnam turut menjadi negara yang mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan permasalahan itu.

4. Singapura

Singapura. Foto: Reuters

Masih dari Asia Tenggara, ada Singapura. Mereka mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara sejak 1969.

Kemudian, kedua negara itu menjalin hubungan diplomatik sejak 1970. Sama seperti Vietnam, Singapura dan Israel memiliki kerja sama di sejumlah bindang, seperti pertahanan, perdagangan, teknologi, hingga pendidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645253/resmi-digelar-13-tim-ramaikan-turnamen-basket-mnc-sports-competition-rao.webp
Resmi Digelar, 13 Tim Ramaikan Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/turnamen_basket_dalam_rangkaian_mnc_sports_competi.jpg
Turnamen Basket MNC Group Jadi Magnet Solidaritas Antarunit Bisnis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement