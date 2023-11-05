5 Negara Asia yang Mendukung Israel, Bikin FIFA Enggan Hukum Israel?

5 negara Asia yang mendukung Israel akan diulas Okezone. Apakah faktor ini turut membuat FIFA enggan hukum Israel?

Ya, Israel sedang dapat sorotan besar dari publik dunia, termasuk Indonesia, karena konflik yang sedang terjadi dengan Palestina. Banyak negara mengecam aksi Israel yang terus melancarkan serangan sehingga sudah menewaskan ribuan orang di Gaza.

Meski begitu, ada beberapa negara yang diketahi mendukung Israel. Akankah faktor ini juga yang turut membuat Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sampai saat ini belum menghukum Israel di dunia sepakbola?

Pasalnya, pada 2015, FIFA diketahui hampir memberi sanksi kepada Israel usai presiden Federasi Sepakbola Palestina, Jibril Rajoub, mengajukan protes karena tentara Israel melakukan intervensi kepada pesepakbola Palestina. Kala itu, tentara Israel diketahui membatasi aktivitas para pemain Palestina hingga klub-klub Palestina diatur harus bermain di wilayah mana oleh Israel.

Protes Jibril Rajoub pun dibahas dalam kongres FIFA yang diadakan di Zurich, Swiss, pada 29 Mei 2015. FIFA akhirnya melakukan voting untuk menentukan apakah Israel terkena hukuman atau tidak atas pelanggaran itu.

Namun, sebelum voting dilakukan, Jibril Rajoub tiba-tiba naik ke podium kongres. Ia mencabut tuntutan kepada Israel yang sebelumnya telah diajukan ke FIFA.

Dalam pengakuan Jibril Rajoub, ia mendapat bujukan dari puluhan federasi sepakbola dunia. Pasalnya, sejumlah presiden federasi itu tak mau Israel terkena sanksi FIFA. Apakah pernyataan Jibril Rajoub di atas yang membuat FIFA enggan memberikan hukuman kepada Israel sekarang-sekarang ini? Apalagi, sejumlah negara diketahui memberi dukungan ke Israel, termasuk dari Asia.

Lalu, siapa saja negara itu? Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 negara Asia yang mendukung Israel.

5. Vietnam





Salah satu negara Asia yang mendukung Israel adalah Vietnam. Mereka mengakui kedaulatan Israel sebagai negara sejak 1993.

Vietnam pun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994. Kedua negara itu pun terlibat kerja sama dalam sejumlah aspek, mulai dari perdagangan, investasi, pertanian, sains, teknologi, dan pendidikan. Meski begitu, terkait konflik Israel-Palestina, Vietnam turut menjadi negara yang mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan permasalahan itu.

4. Singapura





Masih dari Asia Tenggara, ada Singapura. Mereka mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara sejak 1969.

Kemudian, kedua negara itu menjalin hubungan diplomatik sejak 1970. Sama seperti Vietnam, Singapura dan Israel memiliki kerja sama di sejumlah bindang, seperti pertahanan, perdagangan, teknologi, hingga pendidikan.