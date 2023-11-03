Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Minta Suporter Tak Kibarkan Bendera Palestina di Stadion

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:44 WIB
Persib Bandung Minta Suporter Tak Kibarkan Bendera Palestina di Stadion
Fans Persib Bandung diimbau tidak kibarkan bendera Palestina di stadion. (Foto: Media Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung dengan tegas meminta para suporter untuk tak mengibarkan bendera palestina di dalam stadion. Pernyataan itu keluar usai viral video mengenai seorang suporter cekcok dengan steward perihal bendera Palestina di tribune Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage, Bandung.

Insiden itu terjadi kala Persib menang telak 4-1 atas PSS Sleman pada lanjutan Liga 1 2023-2024 pada 28 Oktober 2023 silam. Dalam video yang beredar, seorang suporter tak terima steward mencopot bendera Palestina yang terpasang di pagar tribune.

Suporter tersebut menyatakan hanya ingin memberi dukungan terhadap saudara di Palestina yang tengah berjuang melawan agresi militer Israel. Steward tersebut tampak kebingungan menghadapi sikap suporter tersebut.

Dalam keterangan resmi klub, Persib menilai pembentangan bendera Palestina bisa berpotensi pelanggaran. Hal itu mengacu pada Pasal 56 Regulasi Liga 1 2023-2024, yang menyebut bahwa spanduk yang menampilkan unsur politik, SARA, diskriminatif dan provokatif dilarang dibawa masuk ke stadion.

Petugas mencopot bendera Palestina di laga Persib vs PSS Sleman

Persib juga mengambil dasar regulasi pada asal 70 Kode Disiplin PSSI 2023. Dalam ayat 1, disebutkan bahwa suporter dilarang menunjukkan unsur berbau keagamaan, atau politik dalam bentuk apapun.

Untuk itu, Persib mengimbau Bobotoh -suporter Persib- untuk tidak lagi membawa bendera Palestina ke stadion. Sebab hal itu berpotensi menghadirkan sanksi kepada klub.

Halaman:
1 2
      
