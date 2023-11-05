Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Dikonfirmasi Carlo Ancelotti, Arda Guler Berpotensi Debut

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:34 WIB
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Dikonfirmasi Carlo Ancelotti, Arda Guler Berpotensi Debut
Arda Guler berpotensi debut untuk Real Madrid di laga kontra Rayo Vallecano (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIKONFIRMASI Carlo Ancelotti, Arda Guler berpotensi debut pada laga Real Madrid vs Rayo Vallecano. Wonderkid asal Turki itu masuk dalam skuad Los Blancos – julukan Real Madrid – untuk pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2023-2024.

Guler telah melalui periode yang berat sejak gabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu. Dia ditebus seharga 20 juta euro atau setara Rp334 miliar dari Fenerbahce.

Arda Guler

Namun sayang, Guler belum sekali pun merasakan menit bermain bersama tim barunya. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah cedera.

Saat pramusim, Guler didiagnosa cedera lutut dan harus melewatkan periode awal musim di Negeri Matador. Sempat puluh, Guler kemudian malah kembali cedera otot pada September 2023 silam.

Kini, cedera yang dialami Guler sudah pulih. Selain sudah ikut sesi latihan, Guler juga dimasukkan ke skuad Madrid untuk menghadapi Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu, Senin (6/11/2023) dini hari WIB.

Pada konferensi pers jelang laga, Ancelotti mengungkap rencana untuk memberi debut untuk Guler. Arsitek asal Italia itu pun yakin Guler akan menghibur para fans Madrid di laga debutnya tersebut.

“Arda Güler kembali berlatih bersama tim. Dia sudah pulih tetapi dia membutuhkan waktu bermain sekarang. Dia akan masuk skuad besok dan dia akan mulai mendapat menit bermain,” kata Ancelotti dilansir laman resmi klub, Minggu (5/11/2023).

“Kami akan memasukkannya ke dalam rencana khusus untuk meningkatkan kebugarannya tetapi yang paling penting adalah dia berlatih bersama kami sekarang dan dia akan segera menunjukkan kualitasnya,” tuturnya menjelaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645481/timnas-indonesia-u22-menanti-kedatangan-marselino-ferdinan-hgj.webp
Timnas Indonesia U-22 Menanti Kedatangan Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/raymond_indranikolaus_joaquin_2.jpg
Lega! Begini Komentar Raymond/Nikolaus usai Tembus 16 Besar Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement