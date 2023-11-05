Real Madrid vs Rayo Vallecano: Dikonfirmasi Carlo Ancelotti, Arda Guler Berpotensi Debut

DIKONFIRMASI Carlo Ancelotti, Arda Guler berpotensi debut pada laga Real Madrid vs Rayo Vallecano. Wonderkid asal Turki itu masuk dalam skuad Los Blancos – julukan Real Madrid – untuk pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2023-2024.

Guler telah melalui periode yang berat sejak gabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu. Dia ditebus seharga 20 juta euro atau setara Rp334 miliar dari Fenerbahce.

Namun sayang, Guler belum sekali pun merasakan menit bermain bersama tim barunya. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah cedera.

Saat pramusim, Guler didiagnosa cedera lutut dan harus melewatkan periode awal musim di Negeri Matador. Sempat puluh, Guler kemudian malah kembali cedera otot pada September 2023 silam.

Kini, cedera yang dialami Guler sudah pulih. Selain sudah ikut sesi latihan, Guler juga dimasukkan ke skuad Madrid untuk menghadapi Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu, Senin (6/11/2023) dini hari WIB.

Pada konferensi pers jelang laga, Ancelotti mengungkap rencana untuk memberi debut untuk Guler. Arsitek asal Italia itu pun yakin Guler akan menghibur para fans Madrid di laga debutnya tersebut.

“Arda Güler kembali berlatih bersama tim. Dia sudah pulih tetapi dia membutuhkan waktu bermain sekarang. Dia akan masuk skuad besok dan dia akan mulai mendapat menit bermain,” kata Ancelotti dilansir laman resmi klub, Minggu (5/11/2023).

“Kami akan memasukkannya ke dalam rencana khusus untuk meningkatkan kebugarannya tetapi yang paling penting adalah dia berlatih bersama kami sekarang dan dia akan segera menunjukkan kualitasnya,” tuturnya menjelaskan.