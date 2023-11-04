Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Persita Tangerang vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Ditahan 2-2

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |21:00 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Ditahan 2-2
Persita Tangerang dithan Barito Putera 2-2 di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

TANGERANG Persita Tangerang gagal meraih poin penuh lantaran ditahan tim tamu Barito Putera di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (4/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu diimbangi dengan skor 2-2 oleh Barito Putera.

Sejatinya Persita nyaris menutup laga dengan kemenangan karena sempat unggul 2-1 di menit ke-90 usai sebelumnya dua gol dicetak oleh Ramiro Fergonzi (35’) dan Rifky Dwi Septiawan (59’). Namun, Barito Putera mampu membalas lewat gol Mike Ott (66’) dan Eksel Runtukahu (90+5).

Karena hasil imbang itu, Persita gagal menjauhi zona degradasi dan tertahan di peringkat 15 dengan 19 poin. Sedangkan Barito tak bergerak di posisi ketujuh dengan 25 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (4/11/2023) malam WIB dimulai dengan hujan deras yang mengguyur lapangan. Terlihat ada beberapa bagian lapangan yang tergenang air.

Persita Tangerang vs Barito Putera

Hal tersebut membuat para pemain kesulitan bergerak dengan bebas di lapangan. Bola pun tak bisa mengalir dengan lancar karena terhambat genangan air di lapangan dan juga hujan deras yang terus turun.

Persita terlihat lebih banyak memegang bola terlebih dahulu pada awal pertandingan. Meskipun dengan kesulitan dalam mengalirkan bola, beberapa kali para pemain tim berjuluk Pendekar Cisadane itu mampu cukup mengancam gawang Barito Putera.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34 setelah Ramiro Fergonzi sukses menyarangkan bola ke gawang Barito Putera yang dijaga Ega Rizky Pramana. Dia berhasil memanfaatkan umpan apik dari Ezequiel Vidal dari sisi kiri penyerangan dan membawa Persita unggul 1-0.

Genangan air di lapangan membuat pertandingan lebih didominasi dengan para pemain yang mencoba untuk mengangkat bola dan bermain long ball. Hingga babak pertama berakhir, tim tuan rumah masih unggul 1-0.

Halaman:
1 2
      
