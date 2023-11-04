Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Peluang Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Pede Garuda Bisa Melaju Jauh

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:44 WIB
Terkait Peluang Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, Shin Tae-yong <i>Pede</i> Garuda Bisa Melaju Jauh
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEOUL – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong percaya diri dengan skuadnya saat ini dapat tampil baik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Bahkan menurut Shin Tae-yong ada sekira 70-80 persen Timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Piala Asia 2023 ia menilai peluangnya 50:50.

Pertama mari bahas terkait babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan diikuti Timnas Indonesia. Tergabung di Grup F, Irak dan Vietnam sudah tentu bukan tim yang mudah bagi Timnas Indonesia.

Irak merupakan wakil Timur Tengah dengan peringkat FIFA jauh di atas Timnas Indonesia, sedangkan Vietnam kerap menjadi momok di ajang AFF.

Filipina juga berpotensi amat menyulitkan Timnas Indonesia. Terlebih skuad berjuluk The Azkals dihuni sejumlah pemain yang sudah paham karakter pemain Timnas Indonesia, lantaran berkarier di Liga 1.

Shin Tae-yong kemudian menyebutkan peluang Timnas Indonesia lolos dari Grup F. Arsitek asal Korea Selatan itu menyebut skuad Garuda memiliki presentase peluang 70 hingga 80 persen.

“Grup kami terdiri dari Irak, Vietnam, dan Filipina, dan saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke babak akhir pada tahap ini,” kata Shin Tae-yong dilansir Best Eleven, Sabtu (4/11/2023).

Timnas Indonesia

“Harapan saya, kami bisa melaju ke babak akhir kualifikasi. Kami percaya bahwa sekitar 70 hingga 80 persen adalah mungkin,” imbuhnya.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak terlebih dahulu di Basra International Stadium, Basra pada 16 November 2023. Kemudian dilanjutkan dengan meladeni Filipina di Rizal Memorial Stadoum, Manilla pada 21 November 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
      
