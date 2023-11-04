Sebut Timnas Indonesia Lebih Menakutkan sejak Diisi Pemain Naturalisasi, Shin Tae-yong: Kami Kuda Hitam di Piala Asia 2023!

SEOUL – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menyebut skuad Garuda sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Ia merasa Timnas Indonesis bisa membuat kejutan karena timnya jauh lebih menakutkan semenjak diisi banyak pemain naturalisasi.

Ya, era Shin Tae-yong PSSI cukup gencar melakukan naturaliasi pemain. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Kehadiran para pemain naturalisasi itu menurut Shin Tae-yong mampu menutupi kekurangan yang ada di Timnas Indonesia. Adapun kekurangan yang dimaksud adalah masalah mental.

“Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan,” kata Shin Tae-yong dilansir Best Eleven, Sabtu (4/11/2023).

“Banyak pemain Timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut,” imbuh arsitek asal Korea Selatan itu.

Pada Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup yang tidak mudah. Jordi Amat dan kolega tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam dan sang raksasa Jepang.

Dengan lengkapnya puzzle yang diisi oleh para pemain naturalisasi, Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam yang menakutkan. Dia pun mengatakan Tim Merah Putih sangat mungkin memberi kejutan di grup sulit tersebut.