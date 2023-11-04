5 Pemain Muda Timnas Indonesia Hasil Blusukan Shin Tae-yong, Nomor 1 Jadi Andalan di Lini Tengah Garuda

TERDAPAT 5 pemain muda Timnas Indonesia senior hasil blusukan Shin Tae-yong akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, Shin Tae-yong menjadi harapan baru untuk kebangkitan Timnas Indonesia.

Ditengah bobroknya penampilan tim nasional saat masih ditangani pelatih Simon McMenemy, Shin Tae-yong datang dengan pengalamannya menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018.

Kedatangan Shin Tae-yong pun terbukti memberikan dampak yang sangat positif. Lolos ke Piala Asia pada 3 level tim nasional, ranking FIFA meroket, hingga meningkatnya permainan Timnas Indonesia menjadi segelintir prestasi yang sukses ia ciptakan.

Selain itu, blusukan yang dilakukan Shin Tae-yong melihat setiap pertandigan tim-tim Liga Indonesia juga sukses mengorbitkan nama-nama baru di skuad Timnas Indonesia. Bahkan, tidak sedikit pemain yang masih berusia 20 tahun ke bawah kemudian ia jadikan sebagai tumpuan di skuad Timnas Indonesia Senior.

Berikut adalah 5 pemain muda Timnas Indonesia senior hasil blusukan Shin Tae-yong:

5. Ramadhan Sananta





Ramadhan Sananta menjadi pemain hasil blusukan Shin Tae-yong yang pertama. Pemain kelahiran Daik, 27 November 2002 itu pertama kali dipercaya oleh Shin Tae-yong pada September 2022 lalu di laga menghadapi Curacao.

Sejak saat itu, namanya semakin bersinar di kancah persepakbolaan tanah air. Sananta bahkan dipercaya bermain di berbagai kelompok usia. Dan pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, dirinya kembali dipercaya untuk menjadi salah satu tumpuan di lini serang.

4. Ivar Jenner





Ivar Jenner adalah gelandang kelahiran Belanda yang dinaturalisasi atas permintaan Shin Tae-yong. Pemain klub FC Utrecht ini sejatinya diproyeksikan untuk ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia. Naas, ajang tersebut harus batal.

Kendati demikian, sejak debut di laga menghadapi Palestina, Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang tetap diandalkan Shin Tae-yong. Visi permainan dan umpan-umpan terukur menjadi kelebihannya yang tidak dimiliki pemain lokal. Sayangnya, Ivar Jenner terpaksa absen di Kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera.