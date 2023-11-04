Justin Hubner Gabung Timnas Indonesia, Doan Van Hau Ketar-ketir?

JUSTIN Hubner gabung Timnas Indonesia, Doan Van Hau ketar-ketir? Pertanyaan ini muncul ke permukaan lantaran Justin Hubner berpotensi akan berduel langsung dengan Doan Van Hau saat Timnas Indonesia bersua Vietnam dalam tiga pertandingan ke depan.

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Kemudian, kedua tim bakal kembali saling bentrok di matchday kedua dan ketiga Grup F Kualifikasi Piala Asia 2024 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Sebelum bertemu dengan The Golden Star, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mendapat kabar positif. Bek tengah Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, dikonfirmasi telah melanjutkan proses naturalisasi dan kini berada dalam tahap akhir.

Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi Justin Hubner untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Setelah itu, baru pengambilan sumpah sebagai WNI.

"Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir," tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir, Jumat (3/11/2023).

"Selanjutnya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepakbola tanah air," lanjut eks presiden Inter Milan itu.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian kapan proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu rampung. Justin Hubner diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.