Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Tetap Berkarier di Eropa, Shayne Pattynama Tolak Tawaran Besar dari Asia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:39 WIB
Ingin Tetap Berkarier di Eropa, Shayne Pattynama Tolak Tawaran Besar dari Asia
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

STAVANGER – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shayne Pattynama menegaskan masih ingin berkarier di Eropa usai kontraknya dengan Viking FK berakhir. Pattynama mengaku sebenarnya mendapatkan penawaran besar dari klub-klub Asia, namun ia belum mau melepaskan karier Eropanya.

Ya, kontrak Pattynama bersama klub Norwegia, Viking FK akan berakhir pada akhir Desember 2023 dan sudah dipastikan tak akan diperpanjang. Sebelumnya, terdapat rumor Pattynama mendapat tawaran dari luar Norwegia, beberapa diantaranya dari klub-klub asal Asia.

Disebutkan bahwa Pattynama digoda dengan gaji yang fantastis. Pemain berusia 25 tahun itu ditawari kenaikan gaji hingga dua kali lipat dari yang didapatkannya di Viking FK.

Pattynama kemudian mengatakan bahwa rumor-rumor tersebut memang benar adanya. Meski digoda klub-klub Asia, Pattynama memastikan tetap ingin berkarier di Eropa.

Shayne Pattynama

“Sepertinya saya akan move on, Memang benar peminat dari klub-klub di Asia cukup besar, namun saya tak sabar untuk bergabung dengan klub baru di Eropa,” kata Pattynama dilansir Norway Postsen, Sabtu (4/11/2023)

“Ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan pada tahap karier saya saat ini. Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa melangkah,” lanjutnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644981/bruce-carrington-petinju-dengan-rekor-160-9-ko-calon-penguasa-kelas-bulu-law.webp
Bruce Carrington, Petinju dengan Rekor 16-0: 9 KO Calon Penguasa Kelas Bulu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/timnas_indonesia_u_23_terus_digenjot_jelang_sea_ga.jpg
Timnas Indonesia U-22 Akui Banyak Kekurangan Usai Dibantai Mali, Fokus Besar Jelang Laga Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement