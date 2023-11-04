Ingin Tetap Berkarier di Eropa, Shayne Pattynama Tolak Tawaran Besar dari Asia

STAVANGER – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shayne Pattynama menegaskan masih ingin berkarier di Eropa usai kontraknya dengan Viking FK berakhir. Pattynama mengaku sebenarnya mendapatkan penawaran besar dari klub-klub Asia, namun ia belum mau melepaskan karier Eropanya.

Ya, kontrak Pattynama bersama klub Norwegia, Viking FK akan berakhir pada akhir Desember 2023 dan sudah dipastikan tak akan diperpanjang. Sebelumnya, terdapat rumor Pattynama mendapat tawaran dari luar Norwegia, beberapa diantaranya dari klub-klub asal Asia.

Disebutkan bahwa Pattynama digoda dengan gaji yang fantastis. Pemain berusia 25 tahun itu ditawari kenaikan gaji hingga dua kali lipat dari yang didapatkannya di Viking FK.

Pattynama kemudian mengatakan bahwa rumor-rumor tersebut memang benar adanya. Meski digoda klub-klub Asia, Pattynama memastikan tetap ingin berkarier di Eropa.

“Sepertinya saya akan move on, Memang benar peminat dari klub-klub di Asia cukup besar, namun saya tak sabar untuk bergabung dengan klub baru di Eropa,” kata Pattynama dilansir Norway Postsen, Sabtu (4/11/2023)

“Ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan pada tahap karier saya saat ini. Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa melangkah,” lanjutnya menambahkan.