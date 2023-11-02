Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hampir Pasti Tinggalkan Viking FK, Shayne Pattynama Digoda Gaji 2 Kali Lipat dari Klub Lain

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:12 WIB
Hampir Pasti Tinggalkan Viking FK, Shayne Pattynama Digoda Gaji 2 Kali Lipat dari Klub Lain
Shayne Pattynama hampir pasti meninggalkan Viking FK (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

STAVANGER – Shayne Pattynama hampir pasti menginggalkan Viking FK pada bursa transfer musim dingin nanti. Pemain berusia 25 tahun itu pun digoda kenaikan gaji dua kali lipat dari klub luar Norwegia.

Kontrak Pattynama bersama Viking FK berakhir pada 31 Desember 2023. Hingga kini, belum ada tanda-tanda kontraknya bakal diperpanjang.

Shayne Pattynama

Rumor terbaru dari media Norwegia menyebut kontrak Pattynama bersama Viking FK sudah hampir pasti tak akan diperpanjang. Dikabarkan sang pemain segera mengucapkan selamat tinggal kepada klub tersebut.

“Empat pertandingan sampai selamat tinggal. Viking telah memasukkan ide perpanjangan Shayne Pattynama ke dalam laci. Sang pemain sendiri juga jelas kemungkinan akan mengucapkan selamat tinggal kepada Viking,” tulis laporan media Norwegia, Dagsavisen, Kamis (2/11/2023).

“Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Shayne Pattynama berada di tahap terakhirnya sebagai pemain Viking,” sambung media itu.

Media tersebut juga mengabarkan Pattynama kembali digoda klub lain. Tak disebutkan klub mana, namun pemain berposisi bek kiri itu digoda klub dari luar Norwegia.

Tak tanggung-tanggung, Pattynama disodori tawaran kenaikan gaji yang begitu tinggi. Dilaporkan, dia ditawari kenaikan gaji dua kali lipat dari yang dimilikinya saat ini bersama Viking FK.

“Sejauh yang diketahui, dia menerima tawaran kontrak yang menguntungkan dari luar negeri sejak awal sehingga Viking tidak memiliki peluang nyata untuk menjangkaunya,” tulis Dagsavisen dalam laporannya.

“Gaji tersebut diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari gaji yang dimilikinya sekarang, yang relatif rendah,” tutup media itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644567/peserta-lokal-dan-negara-asing-meriahkan-indonesia-domino-tournament-2025-ihf.webp
Peserta Lokal dan Negara Asing Meriahkan Indonesia Domino Tournament 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/futsal_nation_cup.jpg
Resmi! Pontianak Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement