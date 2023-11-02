Hampir Pasti Tinggalkan Viking FK, Shayne Pattynama Digoda Gaji 2 Kali Lipat dari Klub Lain

STAVANGER – Shayne Pattynama hampir pasti menginggalkan Viking FK pada bursa transfer musim dingin nanti. Pemain berusia 25 tahun itu pun digoda kenaikan gaji dua kali lipat dari klub luar Norwegia.

Kontrak Pattynama bersama Viking FK berakhir pada 31 Desember 2023. Hingga kini, belum ada tanda-tanda kontraknya bakal diperpanjang.

Rumor terbaru dari media Norwegia menyebut kontrak Pattynama bersama Viking FK sudah hampir pasti tak akan diperpanjang. Dikabarkan sang pemain segera mengucapkan selamat tinggal kepada klub tersebut.

“Empat pertandingan sampai selamat tinggal. Viking telah memasukkan ide perpanjangan Shayne Pattynama ke dalam laci. Sang pemain sendiri juga jelas kemungkinan akan mengucapkan selamat tinggal kepada Viking,” tulis laporan media Norwegia, Dagsavisen, Kamis (2/11/2023).

“Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Shayne Pattynama berada di tahap terakhirnya sebagai pemain Viking,” sambung media itu.

Media tersebut juga mengabarkan Pattynama kembali digoda klub lain. Tak disebutkan klub mana, namun pemain berposisi bek kiri itu digoda klub dari luar Norwegia.

Tak tanggung-tanggung, Pattynama disodori tawaran kenaikan gaji yang begitu tinggi. Dilaporkan, dia ditawari kenaikan gaji dua kali lipat dari yang dimilikinya saat ini bersama Viking FK.

“Sejauh yang diketahui, dia menerima tawaran kontrak yang menguntungkan dari luar negeri sejak awal sehingga Viking tidak memiliki peluang nyata untuk menjangkaunya,” tulis Dagsavisen dalam laporannya.

“Gaji tersebut diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari gaji yang dimilikinya sekarang, yang relatif rendah,” tutup media itu.