Jelang Pembukaan Piala Dunia U-17 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino Sebut Indonesia sebagai Negara yang Indah

Gianni Infantino sebut Indonesia sebagai negara yang indah jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: REUTERS)

JELANG pembukaan Piala Dunia U-17 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino sebut Indonesia sebagai negara yang indah. Pembukaan ajang tersebut bakal digelar pada pekan depan.

Infantino menyampaikannya dalam unggahan terbaru di Instagram pribadinya, @gianni_infantino. Dia juga menyampaikan kepada dunia tentang betapa indahnya Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, dia berharap Piala Dunia U-17 2023 bisa mempersatukan bangsa-bangsa. Pemain-pemain muda ini juga diyakini akan menjadi bintang sepakbola masa depan.

"Satu minggu lagi hari ini, Piala Dunia U-17 FIFA - sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepakbola masa depan - akan dimulai di negara indah Indonesia!" tulisnya di Instagram, Sabtu (4/11/2023).

"Harapan terbaik untuk semua 24 tim yang berpartisipasi. Anda pasti akan menyatukan dunia dalam merayakan olahraga indah kita," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 setelah sebelumnya batal menggelar Piala Dunia U-20 2023. Status tuan rumah Indonesia dipindahkan ke Argentina.