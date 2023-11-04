Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Raphael Maitimo Tak Pernah Lupakan Indonesia meski Bantu Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:01 WIB
Raphael Maitimo Tak Pernah Lupakan Indonesia meski Bantu Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Raphael Maitimo bantu Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/raphaelmaitimo)
RAPHAEL Maitimo tak pernah lupakan Indonesia meski bantu Timnas Kanada U-17. Mantan pemain Timnas Indonesia ini belakangan menarik perhatian publik jelang Piala Dunia U-17 2023.

Raphael Maitimo dikabarkan menjabat sebagai koordinator Timnas Kanada U-17 selama Piala Dunia U-17 2023. Dia juga mengabadikan momen dirinya membantu Timnas Kanada U-17 melakukan persiapan di Bali.

Raphael Maitimo

Meski saat ini membantu Kanada di Piala Dunia U-17 2023, Maitimo tetap tak lupakan Indonesia. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu menyematkan momennya membela Timnas Indonesia di Instagram pribadinya, @raphaelmaitimo.

Maitimo turut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) Agustus lalu. Dalam postingan tersebut, tampak Maitimo mengenakan jersey Skuad Garuda di lapangan.

"Dirgahayu Indonesia! Indonesia maju," tulisnya.

Hal ini menunjukkan rasa nasionalisme Maitimo untuk Indonesia. Dia menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan Tim Merah Putih saat itu.

Halaman:
1 2
      
