HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Marc Klok Permalukan Pemain Persib Bandung di Laga Timnas Indonesia vs Filipina pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:58 WIB
Misi Marc Klok Permalukan Pemain Persib Bandung di Laga Timnas Indonesia vs Filipina pada Kualifikasi Piala Dunia 2026
Marc Klok siap bawa Timnas Indonesia menang atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)
MISI Marc Klok mempermalukan pemain asing Persib Bandung, Daisuke Sato, di laga Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas Okezone. Marc Klok akan membela Timnas Indonesia, sedangkan Daisuke Sato akan memperkuat Filipina. Kedua tim akan bertanding di Stadion Rizal Memorial, Filipina, pada Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Marc Klok mengatakan takkan menyia-nyiakan kesempatan berduel dengan Daisuke Sato sebagai lawan. Apalagi, selama ini keduanya berlatih dan bertanding bersama untuk membela Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

Daisuke Sato

(Daisuke Sato, pemain Timnas Filipina yang memperkuat Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)

"Dan ini adalah momentum bermain sebagai lawan di lapangan," kata Marc Klok usai berlatih di Stadion GBLA, Sabtu (4/11/2023).

"Sangat berbeda kondisinya karena setiap hari bersama dan ada momentum datang harus bermain sebagai lawan selama 90 menit. Tapi setelah itu, kami akan berteman lagi," imbuh gelandang asal Belanda ini.

Persib Bandung sendiri menyumbang tiga pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain Marc Klok, ada juga Rachmat Irianto dan Edo Febriansah.

