Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak Setelah 3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak dan Filipina

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:21 WIB
Respons Bojan Hodak Setelah 3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak dan Filipina
Bojan Hodak bangga ada 3 pemain Persib Bandung yang dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif pemanggilan tiga pemainnya ke Timnas Indonesia untuk babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak (16 November 2023) dan Filipina (21 November 2023). Ketiga pemain tersebut adalah Edo Febriansah, Rachmat Irianto, dan Marc Klok.

Bojan Hodak menilai pemanggilan ini berdampak positif bagi Persib Bandung. Menurutnya, pengalaman bermain di level internasional membuat ketiga pemainnya semakin berkembang.

Bojan Hodak

(Pelatih Persib Bandung, Bpjan Hodak. (Foto: Persib.co.id)

"Pemanggilan pemain ke tim nasional tentunya bagus untuk untuk klub karena ketika bermain di pertandingan internasional maka pemain akan menjadi lebih baik," kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (4/11/2023).

Bojan Hodak yakin ketika ketiga pemainnya kembali ke Persib Bandung, mereka akan membawa pengalaman dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan performa tim.

"Pemain akan berada dalam level yang lebih tinggi. Jadi ketika kembali, mereka berkembang dan jadi lebih baik terutama dari pengalaman. Jadi bagi klub ini bagus," tegas pelatih asal Kroasia ini.

Timnas Indonesia akan terbang ke Basra pada 12 November 2023 untuk persiapan menghadapi Irak pada 16 November 2023. Kemudian, timnas Indonesia akan terbang ke Manila pada tanggal 17 November 2023 untuk menghadapi Filipina pada 21 November 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184050/adu_ranking_fifa_timnas_indonesia_dengan_suriname_per_november_2025_sudah_diketahui-qaVK_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Suriname per November 2025, Skuad Garuda Disalip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184041/timnas_indonesia_tempati_pot_4_drawing_di_piala_asia_2027_pssi-QAHL_large.jpg
Timnas Indonesia Masuk Pot Berapa di Piala Asia 2027 jika Tembus Peringkat 110 Dunia pada 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184042/berikut_tiga_kandidat_calon_pelatih_timnas_indonesia_saat_ini-vC1P_large.jpeg
3 Kandidat Calon Pelatih Timnas Indonesia saat Ini, Nomor 1 Berpengalaman Hadapi Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184027/timnas_indonesia_ditargetkan_menembus_peringkat_110_dunia_pada_akhir_2026_pssi-HAMd_large.jpg
Timnas Indonesia Ditargetkan Naik 13 Peringkat di Ranking FIFA 2026: Tembus 110 Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645005/norwegia-lolos-ke-piala-dunia-2026-untuk-pertama-kali-sejak-1998-italia-terpuruk-ke-playoff-qqf.webp
Norwegia Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk Pertama Kali Sejak 1998, Italia Terpuruk ke Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/18/cahya_supriadi.jpg
Cahya Supriadi Pede Masuk Skuad SEA Games 2025 meski Kebobolan 3 Gol Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement