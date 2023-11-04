Respons Bojan Hodak Setelah 3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak dan Filipina

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif pemanggilan tiga pemainnya ke Timnas Indonesia untuk babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak (16 November 2023) dan Filipina (21 November 2023). Ketiga pemain tersebut adalah Edo Febriansah, Rachmat Irianto, dan Marc Klok.

Bojan Hodak menilai pemanggilan ini berdampak positif bagi Persib Bandung. Menurutnya, pengalaman bermain di level internasional membuat ketiga pemainnya semakin berkembang.

(Pelatih Persib Bandung, Bpjan Hodak. (Foto: Persib.co.id)

"Pemanggilan pemain ke tim nasional tentunya bagus untuk untuk klub karena ketika bermain di pertandingan internasional maka pemain akan menjadi lebih baik," kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (4/11/2023).

Bojan Hodak yakin ketika ketiga pemainnya kembali ke Persib Bandung, mereka akan membawa pengalaman dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan performa tim.

"Pemain akan berada dalam level yang lebih tinggi. Jadi ketika kembali, mereka berkembang dan jadi lebih baik terutama dari pengalaman. Jadi bagi klub ini bagus," tegas pelatih asal Kroasia ini.

Timnas Indonesia akan terbang ke Basra pada 12 November 2023 untuk persiapan menghadapi Irak pada 16 November 2023. Kemudian, timnas Indonesia akan terbang ke Manila pada tanggal 17 November 2023 untuk menghadapi Filipina pada 21 November 2023.