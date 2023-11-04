Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Laga Atalanta vs Inter Milan, Simone Inzaghi Instruksikan Nerazzurri Bombardir Pertahanan La Dea

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:45 WIB
Jelang Laga Atalanta vs Inter Milan, Simone Inzaghi Instruksikan Nerazzurri Bombardir Pertahanan La Dea
Inter Milan bakal melawat ke markas Atalanta untuk laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG laga Atalanta vs Inter Milan, Simone Inzaghi ingin Nerazzurri bombardir pertahanan La Dea. Laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 ini akan digelar di Gewiss Stadium, Minggu (5/11/2023) dini hari WIB.

I Nerazzurri – julukan Inter – sedang memuncaki klasemen sementara dengan catata 25 poin, unggul dua poin dari Juventus yang ada di peringkat kedua. Di sisi lain, La Dea – julukan Atalanta – menempati peringkat kelima dengan catatan 18 poin.

Simone Inzaghi

Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengatakan timnya tidak gentar dengan catatan Atalanta yang tidak terkalahkan dan belum kebobolan dalam laga kandang. Oleh karena itu, Inter Milan akan berusaha menampilkan performa terbaik demi mencetak gol demi gol.

“Ada banyak rangsangan, kami mengetahui fakta ini, mereka juga menaruh perhatian besar pada fase bertahan. Mereka selalu menjadi tim yang jarang kebobolan. Kami harus tampil bagus," kata Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Jumat (3/11/203.

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan secara garis besar tim asuhannya sudah memahami kekuatan tim tuan rumah. Alhasil, dia pun memastikan Inter Milan akan mendapatkan perlawanan ketat dari Atalanta dalam laga nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644981/bruce-carrington-petinju-dengan-rekor-160-9-ko-calon-penguasa-kelas-bulu-law.webp
Bruce Carrington, Petinju dengan Rekor 16-0: 9 KO Calon Penguasa Kelas Bulu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/gianluigi_donnarumma.jpg
Italia Dibantai Norwegia, Donnarumma Buka-Bukaan Kekacauan di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement