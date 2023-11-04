Jelang Laga Atalanta vs Inter Milan, Simone Inzaghi Instruksikan Nerazzurri Bombardir Pertahanan La Dea

JELANG laga Atalanta vs Inter Milan, Simone Inzaghi ingin Nerazzurri bombardir pertahanan La Dea. Laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 ini akan digelar di Gewiss Stadium, Minggu (5/11/2023) dini hari WIB.

I Nerazzurri – julukan Inter – sedang memuncaki klasemen sementara dengan catata 25 poin, unggul dua poin dari Juventus yang ada di peringkat kedua. Di sisi lain, La Dea – julukan Atalanta – menempati peringkat kelima dengan catatan 18 poin.

Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengatakan timnya tidak gentar dengan catatan Atalanta yang tidak terkalahkan dan belum kebobolan dalam laga kandang. Oleh karena itu, Inter Milan akan berusaha menampilkan performa terbaik demi mencetak gol demi gol.

“Ada banyak rangsangan, kami mengetahui fakta ini, mereka juga menaruh perhatian besar pada fase bertahan. Mereka selalu menjadi tim yang jarang kebobolan. Kami harus tampil bagus," kata Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Jumat (3/11/203.

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan secara garis besar tim asuhannya sudah memahami kekuatan tim tuan rumah. Alhasil, dia pun memastikan Inter Milan akan mendapatkan perlawanan ketat dari Atalanta dalam laga nanti.