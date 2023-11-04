Advertisement
LIGA SPANYOL

Real Sociedad vs Barcelona, Xavi Hernandez Ingin Lampiaskan Dendam Usai Dipermalukan Jude Bellingham

Ilham Sigit Pratama-Sabtu, 04 November 2023 |23:02 WIB
Real Sociedad vs Barcelona, Xavi Hernandez Ingin Lampiaskan Dendam Usai Dipermalukan Jude Bellingham
Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, bertekad melampiaskan dendam saat melawan Real Sociedad (Foto: Reuters/Albert Gea)
BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, rupanya masih kecewa akibat kekalahan memalukan dari rival abadi mereka, Real Madrid, pada jornada 11 Liga Spanyol 2023-2024. Dia ingin anak asuhnya menjadikan Real Sociedad sebagai pelampiasan dendam.

Barcelona bertandang ke markas Real Sociedad, Stadion Reale Arena, San Sebastian, pada lanjutan Liga Spanyol 2023-2024, Minggu 5 November dini hari WIB. Jelang laga, Xavi masih terbanyang-bayang kekalahan dramatis 1-2 dari Madrid pada laga sebelumnya.

Jude Bellingham mempermalukan Barcelona

Betapa tidak, poin yang sudah dalam genggaman pupus oleh aksi Jude Bellingham di menit akhir. Padahal, Barcelona sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Ilkay Gundogan.

Xavi ingin melampiaskan kekecewaan tersebut di laga menghadapi Real Sociedad. Arsitek asal Spanyol itu berharap anak asuhnya bisa terus fokus selama 90 menit penuh.

“Kami perlu mengatur ulang di tempat yang sulit. Kami marah, kami mengamuk di dalam hati, namun kami harus memperbaiki kesalahan kami,” kata Xavi dilansir laman resmi klub, Sabtu (4/11/2023).

“Yang penting adalah detail-detail kecil, kami tidak boleh kehilangan konsentrasi lagi,” imbuh pria berusia 43 tahun itu.

