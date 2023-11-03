Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Dapat Wejangan dari Luis Enrique agar Ikuti Jejak Lionel Messi Menang Ballon d'Or

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:18 WIB
Kylian Mbappe Dapat Wejangan dari Luis Enrique agar Ikuti Jejak Lionel Messi Menang Ballon d'Or
Lionel Messi dan Kylian Mbappe kala berlaga. (Foto: Reuters)
PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, dapat wejangan khusus dari sang pelatih, Luis Enrique. Saran ini diberikan kepada Mbappe agar mengikuti jejak Lionel Messi menang Ballon d’Or.

Enrique mengatakan Mbappe harus fokus pada penampilan individu dan berprestasi bersama tim. Wejangan ini diberikan Enrique karena tampaknya dia paham dengan kekecewaan Mbappe yang tak memenangkan penghargaan itu pada tahun ini.

Lionel Messi

“Untuk memenangkan Ballon d’Or, selain penampilan individu yang sangat bagus untuk Kylian, Anda harus memenangkan trofi klub dan nasional,” kata Enrique, dikutip dari Goal Internasional, Jumat (3/11/2023).

Sehubungan dengan itu, Enrique yang juga pernah melatih Messi di Barcelona mengatakan siap untuk mengantar Mbappe menuju kesuksesan di PSG. Enrique yakin, Mbappe juga mempunyai kesempatan untuk memenangkan banyak trofi bola emas di masa depan.

"Kami berusaha untuk menang sebanyak mungkin di Paris dan Kylian juga bisa melakukannya di tim nasional. Saya yakin dia akan memenangkan banyak Ballon d'Or,” ujar Enrique.

