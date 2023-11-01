Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klub Lionel Messi Inter Miami Dipastikan Batal Tur ke China, Ini Penyebabnya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:01 WIB
Klub Lionel Messi Inter Miami Dipastikan Batal Tur ke China, Ini Penyebabnya
Lionel Messi dan Inter Miami dipastikan batal tur ke China (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLUB yang dibela Lionel Messi, yaitu Inter Miami, dipastikan batal tur ke China. Klub sepakbola Amerika Serikat itu mengungkap bahwa ada kejadian yang takterduga di China.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Inter Miami hari ini, Rabu (1/11/2023). Namun belum diketahui secara detail kejadian tak terduga di China yang dimaksud.

Inter Miami

Batalnya rencana tur ke China meninggalkan banyak kekecewaan dari para penggemar. Menanggapi hal tersebut, Miami menyatakan akan terus memperluas jangkauan bermain dengan para penggemar di seluruh dunia.

Klub milik David Beckham itu juga terus berusaha menjalin kerja sama lagi dengan NSN di masa mendatang. Mengingat saat ini Miami tengah naik daun seiring dengn kehadiran Lionel Messi.

"Promotor tur, NSN, telah memberi tahu Inter Miami CF tentang pembatalan Tur China karena keadaan yang tidak terduga di Tiongkok. Ambisi Inter Miami tetap memperluas jangkauan globalnya dengan bermain di hadapan para penggemar luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Klub akan terus menjajaki peluang masa depan bersama NSN untuk mencapai tujuan ini," bunyi pernyataan Miami, dipetik dari Mirror, Rabu (1/11/2023).

Topik Artikel :
china MLS Lionel Messi Inter Miami
