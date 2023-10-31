Ketika Antonella Roccuzzo Rela Putus dengan Pacarnya demi Jalin Kisah Cinta Sejati Bersama Lionel Messi

KETIKA Antonella Roccuzzo rela putus dengan pacarnya demi jalin kisah cinta sejati bersama Lionel Messi akan dibahas di sini. Momen tersebut terjadi pada sekitaran tahun 2007.

Lionel Messi merupakan salah satu pesepakbola terbaik sejagat raya yang kembali dibuktikan lewat raihan Ballon d’Or 2023. Itu merupakan gelar Ballon d’Or kedelapan di sepanjang karier megabintang asal Argentina itu.

Di luar lapangan, Messi memiliki suporter pribadi yang selalu mendukungnya pada berbagai situasi, dialah sang istri Antonella Roccuzzo. Kisah cinta keduanya telah dikaruniai tiga orang anak sejauh ini, yang ketiganya adalah anak laki-laki, yaitu Thiago, Mateo, dan Ciro.

Messi dan Antonella sendiri sudah saling mengenal sejak kecil dan sempat menjalin kisah kasih. Namun, hubungan mereka terputus ketika Messi direkrut Barcelona pada tahun 2000.

Antonella bergonta-ganti pacar selama Messi di Spanyol. Namun, pada 2007, Messi kembali mudik ke Argentina setelah mulai diandalkan oleh tim senior Barcelona.