Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketika Antonella Roccuzzo Rela Putus dengan Pacarnya demi Jalin Kisah Cinta Sejati Bersama Lionel Messi

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:16 WIB
Ketika Antonella Roccuzzo Rela Putus dengan Pacarnya demi Jalin Kisah Cinta Sejati Bersama Lionel Messi
Lionel Messi bersama sang istri Antonella Roccuzzo (Foto: REUTERS)
A
A
A

KETIKA Antonella Roccuzzo rela putus dengan pacarnya demi jalin kisah cinta sejati bersama Lionel Messi akan dibahas di sini. Momen tersebut terjadi pada sekitaran tahun 2007.

Lionel Messi merupakan salah satu pesepakbola terbaik sejagat raya yang kembali dibuktikan lewat raihan Ballon d’Or 2023. Itu merupakan gelar Ballon d’Or kedelapan di sepanjang karier megabintang asal Argentina itu.

Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo

Di luar lapangan, Messi memiliki suporter pribadi yang selalu mendukungnya pada berbagai situasi, dialah sang istri Antonella Roccuzzo. Kisah cinta keduanya telah dikaruniai tiga orang anak sejauh ini, yang ketiganya adalah anak laki-laki, yaitu Thiago, Mateo, dan Ciro.

Messi dan Antonella sendiri sudah saling mengenal sejak kecil dan sempat menjalin kisah kasih. Namun, hubungan mereka terputus ketika Messi direkrut Barcelona pada tahun 2000.

Antonella bergonta-ganti pacar selama Messi di Spanyol. Namun, pada 2007, Messi kembali mudik ke Argentina setelah mulai diandalkan oleh tim senior Barcelona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643581/media-asing-bocorkan-pssi-bidik-pelatih-timnas-irlandia-heimir-hallgrimsson-fmo.webp
Media Asing Bocorkan PSSI Bidik Pelatih Timnas Irlandia Heimir Hallgrimsson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/28/Timur_Kapadze.jpeg
PSSI Diam-Diam Hubungi Timur Kapadze via Zoom, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement