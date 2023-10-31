Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lionel Messi Angkat Bicara soal Peluang Jadi Pelatih Barcelona, Segera Terwujud?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:17 WIB
Lionel Messi Angkat Bicara soal Peluang Jadi Pelatih Barcelona, Segera Terwujud?
Lionel Messi raih trofi Ballon d'Or 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIONEL Messi angkat bicara soal peluang jadi pelatih Barcelona. Akankah hal ini bakal segera terwujud, mengingat Messi merupakan sosok legendaris di klub raksasa asal Spanyol itu?

Sayangnya, Lionel Messi mengakui belum memikirkan hal itu. Kini, La Pulga -julukan Lionel Messi- masih fokus menikmati kariernya sebagai pesepakbola.

Lionel Messi

“Pelatih? Sampai sekarang, saya rasa belum dan itu bukan sesuatu yang saya fokuskan. Seperti yang saya katakan, sepakbola membutuhkan banyak perubahan dan apa pun bisa terjadi," ujar Messi sembari tertawa, dilansir dari Diario AS, Selasa (31/10/2022).

"Tentu saja, saya bisa kembali ke Barcelona dan tinggal di sana. Klublah yang melihat saya menjadi dewasa, yang memberi saya segalanya, dan saya memberikan segalanya. Itu klub yang saya cintai. Dan cobalah memberikan segalanya untuk klub. Saya selalu melakukannya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Messi mengatakan masih belum tahu kelanjutan kariernya setelah gantung sepatu. La Pulga -julukan Messi- mengakui hanya ingin menikmati masa-masa akhirnya sebelum pensiun.

"Ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan hari ini. Saya tidak tahu apakah saya punya banyak atau sedikit sisa untuk dimainkan, tetapi saya ingin menikmatinya. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Hal itu bisa saja terjadi dengan mudah," jelas Messi.

Halaman:
1 2
      
