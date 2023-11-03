Ruben Amorim Diisukan Jadi Kandidat Pengganti Erik ten Hag di Manchester United, Begini Reaksinya!

NAMA Ruben Amorim turut diisukan bakal jadi pengganti Erik Ten Hag di Manchester United. Terkait isu ini, Ruben Amorim angkat bicara.

Amorim mengatakan tidak bisa berbicara banyak menyoal isu tersebut. Dia pun mengaku belum dihubungi piha Man United saat ini.

“Saya tidak akan memberikan komentar apa pun mengenai situasi ini,” kata Amorim dikutip dari Metro, Jumat (3/11/2023).

“Kami tidak tahu masa depannya, itu tergantung pada hasil. Ini lebih berkaitan dengan gagasan umum tentang apa yang kami butuhkan sebagai sebuah tim, tekanan ekstra agar kami tidak bersembunyi,” sambungnya.

“Saya tidak ingin mengomentari hal-hal ini. Saya belum dihubungi oleh Manchester United,” tambah Amorim.

Walau Amorim menolak berkomentar, Manchester United bisa saja menggaetnya jika menebus klausul sebesar 10 juta euro (Rp16 miliar). Namun, Amorim menegaskan tetap menghormati kontraknya di Sporting Lisbon.

“Saya tidak akan mengomentari itu. Saya akan menghormati kontraknya, semua yang ada di sana akan dipenuhi,” tegas Amorim.