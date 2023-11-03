Kisah Iker Casillas yang Diminta Pergi oleh Kepala Sekolah demi Bela Real Madrid di Liga Champions!

KISAH Iker Casillas yang diminta pergi oleh kepala sekolah demi bela Real Madrid di Liga Champions menarik diulas kembali. Sebelum pensiun, mantan kiper Los Blancos –julukan Real Madrid- yang kini berusia 42 tahun itu telah bermain di level tertinggi sepakbola selama hampir 20 tahun.

Pemenang Piala Dunia 2010 ini telah mencatatkan 510 penampilan bersama Real Madrid selama 16 tahun. Selama periode tersebut, Iker Casillas telah membantu klub raksasa Liga Spanyol itu menghasilkan total 19 gelar juara, tiga di antaranya merupakan trofi Liga Champions.

Setelah 16 tahun mengabdi di Santiago Bernabeu, Iker Casillas bergabung dengan FC Porto pada 2015 dan pensiun pada Agustus 2020. Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di situs UEFA, Casillas mengenang momen ketika menerima panggilan pertamanya dari Real Madrid untuk pertandingan Liga Champions di Norwegia melawan Rosenborg pada November 1997.

Saat itu, Iker Casillas masih berusia 16 tahun dan tercatat sebagai anggota tim muda Real Madrid. Namun, kala itu Casillas hanya jadi pemain cadangan tanpa dimainkan sama sekali. Beberapa jam sebelum tampil di laga tersebut, ia mengaku dirinya masih ada di sekolah.

“Ini adalah anekdot yang bagus karena kejadiannya terjadi pada 1997 dan saya berada di kelas desain. Kami berbicara tentang Real Madrid, tentang apa yang mereka lakukan saat itu. Menurut saya, saat itu sudah akhir November dan Real Madrid sedang kesulitan di liga,” kata Iker Casillas, mengutip dari Allfootballapp.com

“Saya pikir mereka berada di peringkat ketiga atau keempat dan mendapatkan hasil buruk, namun segalanya berjalan baik di Liga Champions. Mereka akan menjalani pertandingan penting melawan Rosenborg di Norwegia,” tambah eks kiper Timnas Spanyol itu.