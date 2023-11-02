Jelang Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti: Timnas Indonesia U-17 Berharap Doa dan Dukungan agar Raih Prestasi

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menyatakan bahwa timnya turut membutuhkan doa dan dukungan semua pihak dalam mengarungi Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 bisa mengukir prestasi di Piala Dunia U-17 2023.

Bima Sakti memastikan Timnas Indonesia U-17 akan berjuang ekstra keras dalam ajang itu agar menampilkan performa terbaik. Namun, dia meminta Timnas Indonesia U-17 jangan dibiarkan berjuang sendirian dalam pesta sepakbola dunia usia muda itu.

"Kami berharap doa dan dukungan semua pihak agar kami dapat meraih prestasi di Piala Dunia U-17 2023," ujar Bima Sakti, dilansir dari laman PSSI, Kamis (2/11/2023).

Soal persiapan, Bima Sakti mengaku senang dengan persiapan Timnas Indonesia U-17 sejauh ini karena dapat berjalan cukup baik. Jadi, dia dapat menyiapkan tim dengan maksimal untuk ajang tersebut.

"Terima kasih dukungan yang diberikan PSSI, pemerintah, dan semua pihak kepada kami," jelas Bima Sakti.