Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tatap Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Dituntut Efektif Manfaatkan Peluang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:20 WIB
Tatap Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Dituntut Efektif Manfaatkan Peluang
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 dituntut efektif memanfaatkan peluang jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan setiap peluang timnya sangat berharga dalam ajang sekelas Piala Dunia U-17. Ia yakin Skuad Garuda Asia akan mendapatkan perlawanan yang cukup ketat dari kontestam Piala Dunia U-17.

"Ketika menyerang itu dimanfaatkan sedemikian mungkin. Pasalnya, tim yang akan dilawan adalah tim tim kelas dunia," ucap Erick Thohir dilansir dari laman PSSI, Kamis (2/11/2023).

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama dengan Panama, Maroko, dan Ekuador pada Piala Dunia U-17. Pertandingan fase grup akan mulai berlangsung pada 10 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Pesta sepak bola dunia usia muda itu juga akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Manahan. Piala Dunia U-17 mulia bergulir pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus fokus memainkan laga demi laga fase grup demi membuka peluang lolos ke 16 besar. Sebab, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan tim-tim berkualitas yang patut diperhitungkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement