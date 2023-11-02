Tatap Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Dituntut Efektif Manfaatkan Peluang

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 dituntut efektif memanfaatkan peluang jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan setiap peluang timnya sangat berharga dalam ajang sekelas Piala Dunia U-17. Ia yakin Skuad Garuda Asia akan mendapatkan perlawanan yang cukup ketat dari kontestam Piala Dunia U-17.

"Ketika menyerang itu dimanfaatkan sedemikian mungkin. Pasalnya, tim yang akan dilawan adalah tim tim kelas dunia," ucap Erick Thohir dilansir dari laman PSSI, Kamis (2/11/2023).

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama dengan Panama, Maroko, dan Ekuador pada Piala Dunia U-17. Pertandingan fase grup akan mulai berlangsung pada 10 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Pesta sepak bola dunia usia muda itu juga akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Manahan. Piala Dunia U-17 mulia bergulir pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus fokus memainkan laga demi laga fase grup demi membuka peluang lolos ke 16 besar. Sebab, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan tim-tim berkualitas yang patut diperhitungkan.