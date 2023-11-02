Legenda Jepang Nilai Timnas Indonesia sebagai Tim Paling Berbahaya di Asia Tenggara, Lampaui Thailand dan Vietnam

LEGENDA Timnas Jepang Keisuke Honda menilai Timnas Indonesia sebagai tim paling berbahaya di Asia Tenggara. Mantan pelatih Timnas Kamboja itu menganggap Timnas Indonesia lebih baik ketimbang Vietnam dan Thailand.

Honda mengetahui seluk-beluk sepakbola Asia Tenggara karena pernah menukangi Timnas Kamboja. Namun, dia justru menilai skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – lebih berbahaya ketimbang Vietnam dan Thailand, yang secara peringkat FIFA lebih baik.

Dia meyakini Tim Merah Putih adalah tim yang punya kualitas pemain paling komplit. Honda bahkan tak sabar menantikan penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang.

Mengingat skuad Garuda akan berhadapan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam di Grup D Piala Asia 2023. Honda penasaran dengan kemampuan Timnas Indonesia saat bertemu timnas negaranya nanti.

"Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Soal kualitas, mereka punya pemain yang lengkap. Ini juga merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan sangat menarik ditunggu kapan mereka akan menghadapi Jepang di Piala Asia mendatang,” ujar Honda, dipetik dari The Thao, Rabu (1/11/2023).