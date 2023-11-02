Ramalan Media Vietnam soal Masa Depan Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia

RAMALAN media Vietnam, The Thao 247, soal masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan diulas oleh Okezone.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melakoni dua ajang penting, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 2024 mendatang.

Di tengah persiapan itu, media asal Vietnam, The Thao 247 turut menyoroti persiapan Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad garuda telah memiliki persiapan yang cukup matang untuk melakoni dua ajang tersebut.

“Tim Indonesia mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan final Piala Asia bersama pelatih Shin Tae Yong,” tulis The Thao 247.

Dalam pemberitaan yang sama, The Thao 247 juga menyoroti soal prestasi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Menurut media tersebut, Shin Tae-yong masih gagal menyumbangkan prestasi meski hanya di level Asia Tenggara sekalipun.

Dirinya bahkan dinilai masih kalah jauh dibanding rekan senegaranya yang pernah melatih Vietnam, Park Hang-seo.

"Pelatih Shin Tae Yong memimpin timnas Indonesia sejak 2019 dengan kontrak berdurasi 4 tahun bersama PSSI. Meski digadang-gadang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level baru, ahli strategi Korea itu terus menerus gagal. Ia juga belum meraih gelar apa pun bersama tim Indonesia," tulis The Thao 247.

"Khususnya, selama berkiprah di Asia Tenggara, pelatih Shin Tae Yong tidak mampu mengalahkan rekan senegaranya Park Hang-seo sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan Vietnam," sambungnya

Akibat hal itu, masa depan Shin Tae-yong hingga saat ini masih belum diputuskan. Ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 akan menjadi penentu nasib pelatih berusia 53 tahun itu di Indonesia.