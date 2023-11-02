Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Promosi Piala Dunia U-17 2023 di Solo Masih Kurang, Dispora Rencanakan Hal Ini

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:40 WIB
Promosi Piala Dunia U-17 2023 di Solo Masih Kurang, Dispora Rencanakan Hal Ini
Branding Piala Dunia U-17 2023 di Solo dinilai kurang kuat (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

PROMOSI Piala Dunia U-17 2023 di Solo masih kurang, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo bakal menggelar Trophy Experiece. Hal ini demi memperkuat branding Piala Dunia U-17 2023 di Kota Solo.

"Di sisi branding kami masih dianggap kurang," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Rini Kusumandari, Rabu (1/10).

Piala Dunia U-17 2023

Rini mengatakan bahwa pihaknya berencana menggelar Trophy Experience U-17, Minggu (5/10) 06:30 WIB pada Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi. Hal ini demi mensosialisasikan ajang Piala Dunia U-17 kepada masyarakat.

Selain itu, FIFA rencananya juga akan memasang ornamen bertema Piala Dunia U-17 di Plasa Manahan Solo.

"Nanti dari pihak tamu undangan dari FIFA, LOC PSSI. Kami akan mengundang Forkompimda, Pak Wali termasuk kami akan datangkan pemain Persis yang masih bermain atau yang sudah pensiun serta atlet Porprov," katanya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya akan menghadiri event Trophy Experience.

Halaman: 1 2
1 2
      
