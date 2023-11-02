Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub dan Prediksi Timnas Indonesia Naik 13 Peringkat di Ranking FIFA November 2023: Berpeluang Lewati Malaysia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:35 WIB
Timnas Indonesia diprediksi naik 13 peringkat andai bisa sapu bersih pertandingan di fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia diprediksi naik 13 peringkat andai bisa sapu bersih pertandingan di fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyroroti ranking FIFA Timnas Indonesia. Mereka takjub sekaligus cemas Skuad Garuda yang berpeluang naik 13 peringkat bisa melewati Harimau Malaya.

Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-145 dalam ranking FIFA, terpaut delapan tingkat dari Timnas Malaysia yang ada di posisi ke-137. Namun, hal ini bisa berubah drastis seusai jeda internasional November 2023.

"Berdasarkan prediksi FIFA, Indonesia berpeluang besar melewati posisi Malaysia. Naik kira-kira 13 peringkat," tulis media makan bola, dilansir pada Kamis (2/11/2023).

"Update posisi ranking FIFA terbaru membuat Indonesia sejauh ini naik dua peringkat. Kemenangan melawan tim peringkat 68 dunia, Irak dan Filipina (peringkat 138 dunia) membuat Indonesia mengumpulkan tambahan +31,76 poin sehingga total poin menjadi 1101,76," lanjut tulisan tersebut.

"Namun posisi tersebut akan terpengaruh oleh tindakan negara lain seperti Malaysia yang juga tampil di kualifikasi yang sama,"tulis media tersebut.

