HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Cemas Timnas Indonesia Salip Timnas Malaysia dalam Ranking FIFA Usai Laga Kontra Irak dan Filipina

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:02 WIB
Media Malaysia Cemas Timnas Indonesia Salip Timnas Malaysia dalam Ranking FIFA Usai Laga Kontra Irak dan Filipina
Timnas Indonesia berpotensi salip Timnas Malaysia dalam ranking FIFA (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, cemas Timnas Indonesia salip Timnas Malaysia dalam ranking FIFA usai laga kontra Irak dan Filipina. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bisa meroket 13 tingkat jika mampu menyapu bersih kemenangan.

Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-145 dalam ranking FIFA, terpaut delapan tingkat dari Timnas Malaysia yang ada di posisi ke-137. Namun, hal ini bisa berubah drastis seusai jeda internasional November 2023.

Timnas Indonesia

Media Negeri Jiran itu melihat Timnas Indonesia bisa naik hingga 13 peringkat lebih jika berhasil menang dalam dua laga babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November mendatang. Ya, syaratnya Timnas Indonesia harus menang atas Irak dan Filipina.

"Timnas Indonesia berpeluang menyalip posisi Malaysia dan melompat sekitar 13 langkah jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendatang," bunyi artikel Makan Bola, Rabu (1/11/2023).

Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke Irak pada 16 November ini. Sementara pada 21 November, Tim Merah Putih akan melawan Filipina dalam laga tandang.

Jika berhasil menang dua laga beruntun di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Skuad Garuda bakal memperoleh 31,76 poin tambahan. Artinya Timnas Indonesia akan memiliki total poin 1101,76.

Halaman:
1 2
      
