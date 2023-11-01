Media Korea Selatan Kasihani Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia yang Dirugikan pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia harus tandang pada dua laga pembuka di kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)

MEDIA Korea Selatan, Best Eleven, kasihani Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia yang dirugikan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – harus menempuh perjalanan jauh untuk dua laga pertama yang dimainkan secara tandang.

Timnas Indonesia akan segera memulai kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Mereka tergabung dalam Grup F bersama dengan Vietnam, Irak, dan Filipina.

Laga pertama adalah menghadapi Irak yang akan dilaksanakan di Stadion Internasional Basra, Basra, pada 16 November 2023 mendatang. Lima hari kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke Manila untuk menghadapi Filipina.

Laga kontra Filipina harus digeser menjadi tandang, karena Indonesia akan melaksanakan Piala Dunia U-17 2023 di sepanjang bulan November hingga Desember mendatang. Situasi ini dinilai sebagai kerugian dan media Korea Selatan, Best Eleven, menyoroti tugas besar yang menanti Shin Tae-yong di hadapannya.

“Agak berat menjadi pelatih Shin dan para pemainnya yang tidak mendapatkan keuntungan tuan rumah pada dua pertandingan [awal di kualifikasi Piala Dunia 2026] pada bulan November,” demikian tulisan Best Eleven.