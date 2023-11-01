Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Welber Jardim dan Amar Brkic di Usia Emas, Shin Tae-yong Pimpin Timnas Indonesia di Piala Dunia 2034?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:17 WIB
Welber Jardim dan Amar Brkic di Usia Emas, Shin Tae-yong Pimpin Timnas Indonesia di Piala Dunia 2034?
Shin Tae-yong bisa saja masih memimpin Timnas Indonesia di Piala Dunia 2034. (Foto: PSSI)
A
A
A

WELBER Jardim dan Amar Brkic di usia emas, Shin Tae-yong pimpin Timnas Indonesia di Piala Dunia 2034? Keputusan penting diumumkan presiden FIFA, Gianni Infantino pada Rabu, (1/11/2023) pagi WIB.

Gianni Infantino memastikan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi terpilih sebagai tuan rumah setelah pesaing mereka, Australia, mundur di detik-detik terakhir pengumuman.

Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034

(Infantino mengumumkan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. (Foto: Instagram/@gianni_infantino)

Berhubung Piala Dunia 2034 masih 11 tahun lagi, masih ada peluang bagi sepakbola Indonesia untuk berbenah. Pembenahan ini dimaksudkan supaya Timnas Indonesia dapat ambil bagian di Piala Dunia 2034.

Pembinaan pemain muda, pembangunan infrastruktur serta pengelolaan kompetisi yang lebih profesional, merupakan beberapa unsur yang dapat membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.

Jika mau, PSSI bisa saja menggodok pemain-pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia U-17 sekarang untuk ambil bagian di Kualifikasi Piala Dunia 2034. Sekadar diketahui, ada 21 pemain Timnas Indonesia U-17 yang ambil bagian di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Mayoritas para pemain Timnas Indonesia U-17 saat ini adalah 16 tahun. Umur yang sama juga diemban dua pemain abroad Timnas Indonesia U-17, yakni Amar Brkic (Hoffenheim U-17) dan Welber Jardim (Sao Paulo U-17).

