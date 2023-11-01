5 Negara Calon Kuat Juara Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Beri Kejutan?

Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada ajang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

5 Negera calon kuat juara Piala Asia 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Mampukah Timnas Indonesia memberikan kejutan di ajang Piala Asia 2023 nanti? menarik dinantikan.

Seperti diketahui, gelaran Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari-10 Februari 2024 mendatang. Meski tidak mudah, peluang pasukan Shin Tae-yong yang tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya tetap ada.

Sebagai catatan, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Irak pada laga pembuka grup. Kali ini Okezone akan membahas lima negara calon kuat kuara Piala Asia 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Arab Saudi





Pertama ada Arab Saudi sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Asia 2023. Tiga trofi juara menjadi bukti kekuatan Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- cukup menakutkan di ajang tersebut.

Terlebih dengan kedatangan pelatih top sekelas Roberto Mancini yang diikat kontrak hingga 2027 mendatang. Wajar jika Arab Saudi masuk dalam jajaran negara calon kuat juara Piala Asia 2023.

4. Australia





Australia tergabung di Grup B pada ajang Piala Asia 2023 kali ini. Socceroos -julukan Timnas Australia- akan berada satu grup bersama tiga negara lain yakni Uzbekistan, Syria dan India.

Melihat peta kekuatan Grup B, Australia jelas lebih diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya. Timnas Australia tercatat pernah meraih trofi juara pada edisi 2015 usai mengalahkan Korea Selatan 2-1 di partai final.